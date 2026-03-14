Ξυπνάς εξαντλημένος; Τι δείχνει μελέτη για ύπνο, πρωινό και άσκηση

Η πρωινή εξάντληση δεν σχετίζεται μόνο με το πόσο κοιμήθηκες, αλλά και με μικρές καθημερινές συνήθειες που φαίνεται να αλλάζουν την εγρήγορση.

14 Μαρ. 2026 13:50
Pelop News

Το πρωινό ξύπνημα είναι για πολλούς από τα πιο δύσκολα σημεία της ημέρας. Η εύκολη λύση συχνά αναζητείται σε έναν δυνατό καφέ ή σε ένα γρήγορο, γλυκό πρωινό, με την ελπίδα ότι θα δώσουν άμεσα ώθηση στον οργανισμό. Ωστόσο, τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι αυτή η επιλογή δεν είναι πάντα η πιο αποτελεσματική για να νιώσει κανείς πραγματικά πιο ξύπνιος και λειτουργικός.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Communications και παρακολούθησε 833 άτομα σε πραγματικές συνθήκες κατέληξε ότι η πρωινή εγρήγορση δεν εξαρτάται κυρίως από τη γενετική, αλλά από παράγοντες που μπορούν να τροποποιηθούν στην καθημερινότητα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η ποιότητα και η διάρκεια του ύπνου, η σωματική δραστηριότητα της προηγούμενης ημέρας, η σύνθεση του πρωινού και η αντίδραση του σακχάρου μετά το πρώτο γεύμα.

Οι ερευνητές επισημαίνουν τρεις βασικές κινήσεις που φαίνεται να βοηθούν στο πιο δυναμικό ξεκίνημα της ημέρας: επαρκής και ποιοτικός ύπνος, ένα σωστά επιλεγμένο πρωινό και περισσότερη άσκηση μέσα στην προηγούμενη ημέρα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε διάστημα δύο εβδομάδων, με τους συμμετέχοντες να φορούν συσκευές καταγραφής δραστηριότητας, να καταγράφουν τις διατροφικές τους συνήθειες και να αξιολογούν το επίπεδο εγρήγορσής τους από τη στιγμή που ξυπνούσαν.

Στο σκέλος του ύπνου, τα ευρήματα δείχνουν ότι όσο καλύτερα και όσο περισσότερο κοιμάται κάποιος, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να ξυπνήσει με περισσότερη ενέργεια. Η μελέτη συνδέει το πιο αποδοτικό πρωινό ξύπνημα με την επαρκή ξεκούραση, αν και ειδικοί σημειώνουν ότι στην πράξη ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου παραμένει κρίσιμο για τη συνολική υγεία και δεν είναι πάντα ρεαλιστικό να κοιμάται κανείς περισσότερο κάθε μέρα.

Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να παίζει και το πρώτο γεύμα της ημέρας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ένα πρωινό με σύνθετους υδατάνθρακες και χαμηλότερη περιεκτικότητα σε ζάχαρη συνδέθηκε με καλύτερη πρωινή εγρήγορση, ενώ η απότομη άνοδος του σακχάρου μετά το φαγητό σχετίστηκε με αυξημένη υπνηλία. Οι ερευνητές επισημαίνουν επίσης ότι η υπερβολικά υψηλή πρόσληψη πρωτεΐνης στο πρωινό δεν φάνηκε να ευνοεί το αποτελεσματικό ξύπνημα.

Το τρίτο στοιχείο αφορά τη σωματική δραστηριότητα. Τα δεδομένα της έρευνας έδειξαν ότι όσοι είχαν κινηθεί περισσότερο ή είχαν ασκηθεί περισσότερο την προηγούμενη ημέρα, συνήθως ένιωθαν πιο έτοιμοι και πιο ενεργητικοί το επόμενο πρωί. Με άλλα λόγια, η άσκηση δεν συνδέεται μόνο με τη φυσική κατάσταση, αλλά φαίνεται να επηρεάζει και την ποιότητα του πρωινού ξεκινήματος.

Παρότι δεν συμφωνούν όλοι οι ειδικοί πλήρως με όλες τις ερμηνείες γύρω από το ιδανικό πρωινό, η γενική εικόνα της μελέτης δείχνει ότι η πρωινή κόπωση δεν είναι κάτι τυχαίο ή αναπόφευκτο. Αντίθετα, επηρεάζεται σημαντικά από συνήθειες που μπορούν να αλλάξουν και να ενισχύσουν την καθημερινή λειτουργικότητα.

