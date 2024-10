Υεμένη: Αμερικανικές επιθέσεις σε περισσότερους από 10 στόχους των Χούθι

Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε 15 στόχους των Χούθι στην Υεμένη.

Όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) οι επιθέσεις έγιναν σε περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν σήμερα περίπου στις 5 μ.μ.

Αυτοί οι στόχοι περιελάμβαναν επιθετικές στρατιωτικές δυνατότητες των Χούτι.

Αυτές οι ενέργειες ελήφθησαν για να προστατεύσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και να καταστήσουν τα διεθνή ύδατα ασφαλέστερα και ασφαλέστερα για τα πλοία των ΗΠΑ, του συνασπισμού και των εμπορικών πλοίων.

U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted strikes on 15 Houthi targets in Iranian-backed Houthi-controlled areas of Yemen today at about 5 p.m. (Sanaa time). These targets included Houthi offensive military capabilities. These actions were taken to protect freedom of… pic.twitter.com/w8dC2lacpP

