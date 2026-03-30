Youth Pass 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τα 150 ευρώ, πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι για την ψηφιακή κάρτα και τις δαπάνες που καλύπτει.

30 Μαρ. 2026 8:31
Pelop News

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η έναρξη των αιτήσεων για το Youth Pass 2026, το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης που αφορά χιλιάδες νέους και νέες σε όλη την επικράτεια. Από την προσεχή Τετάρτη, 1η Απριλίου, οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν τα αιτήματά τους για το επίδομα των 150 ευρώ, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις μετακινήσεις.

Το Youth Pass αφορά νέους που έχουν συμπληρώσει το 18ο ή το 19ο έτος της ηλικίας τους έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Ένα σημαντικό στοιχείο του προγράμματος είναι ότι η αίτηση υποβάλλεται μόνο μία φορά (με τη συμπλήρωση των 18 ετών). Εάν ο δικαιούχος παραμένει εντός των ηλικιακών ορίων, η ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα και το επόμενο έτος, χωρίς να απαιτείται νέα γραφειοκρατική διαδικασία.

Η διαδικασία της αίτησης

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πύλης vouchers.gov.gr. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστούν:

  • Τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

  • Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) για την επαλήθευση του αριθμού κινητού τηλεφώνου.

  • Δήλωση έγκυρης διεύθυνσης email.

  • Επιλογή του πιστωτικού ιδρύματος για την έκδοση της άυλης ψηφιακής κάρτας.

Πού και πώς χρησιμοποιούνται τα 150 ευρώ

Η ενίσχυση χορηγείται υπό μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας (άυλο πορτοφόλι) και έχει διάρκεια ισχύος δύο ετών. Οι νέοι μπορούν να αξιοποιήσουν το ποσό σε μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων, όπως:

  • Μετακινήσεις: Αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ταξί.

  • Πολιτισμός: Εισιτήρια για κινηματογράφους, θέατρα, συναυλίες, μουσεία και αγορές βιβλίων.

  • Τουρισμός: Διαμονή σε ξενοδοχεία και κάμπινγκ.

  • Άθληση: Συνδρομές σε γυμναστήρια και αθλητικούς συλλόγους.

Η καταβολή των ποσών για τους νέους που θα υποβάλουν αίτηση τον Απρίλιο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Μαΐου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ