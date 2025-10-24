Υπ. Μεταφορών προς τους εκδρομείς της 28ης Οκτωβρίου: «Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στο δρόμο»

Σημαντικό μήνυμα ασφάλειας και υπευθυνότητας απευθύνε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με αφορμή το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου, όπου πλήθος κόσμου αναμένεται να ταξιδέψει οδικώς σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, κάνοντας μια σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα.

Αξιοποιώντας την τεχνολογία, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών απέστειλε SMS, μέσα από το οποίο τονίζει ότι «το περασμένο τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Αν αγαπάς την οικογένειά σου, πρόσεχε στο δρόμο».

