Υπ. Ναυτιλίας: Διαψεύδει την κατάσχεση του ελληνικών συμφερόντων πλοίου «Epaminondas»

Το Υπουργείο Ναυτιλίας διαψεύδει τις πληροφορίες για κατάσχεση του ελληνικών συμφερόντων πλοίου “Epaminondas” στα Στενά του Ορμούζ. Όλες οι εξελίξεις.

Υπ. Ναυτιλίας: Διαψεύδει την κατάσχεση του ελληνικών συμφερόντων πλοίου «Epaminondas»
22 Απρ. 2026 15:10
Pelop News

Σε κατηγορηματική διάψευση των πληροφοριών που ήθελαν το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Epaminondas» να έχει κατασχεθεί από τις ιρανικές δυνάμεις προχώρησε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Παρά τις ανακοινώσεις από την πλευρά της Τεχεράνης, αρμόδιες ελληνικές πηγές ξεκαθαρίζουν πως το πλοίο, το οποίο είναι ελληνικών συμφερόντων, δεν τελεί υπό κράτηση. Η Αθήνα αποδίδει τους ισχυρισμούς του ιρανικού «Κέντρου Πολεμικών Μηνυμάτων» σε εσφαλμένη πληροφόρηση, την ώρα που το κλίμα στα Στενά του Ορμούζ παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο.

Ορμούζ: Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι κατέλαβαν δύο πλοία, ανάμεσά τους το ελληνόκτητο Epaminondas

Το χρονικό της έντασης

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), τα πλοία “Epaminondas” και “MSC Francesca” ακινητοποιήθηκαν με την κατηγορία της παραβίασης των κανόνων ναυσιπλοΐας και της έλλειψης απαραίτητων αδειών.

Ωστόσο, τα πραγματικά δεδομένα δείχνουν μια διαφορετική εικόνα:

  • Για το Epaminondas (6.673 TEU): Αν και διαψεύδεται η κατάσχεση, επιβεβαιώνεται η προσέγγιση του πλοίου από ιρανική ναυτική μονάδα. Αναφορές κάνουν λόγο για υλικές ζημιές στη γέφυρα του σκάφους, χωρίς όμως να έχει σημειωθεί τραυματισμός μέλους του πληρώματος.

  • Για το MSC Francesca (11.660 TEU): Το πλοίο παραμένει ακινητοποιημένο στην περιοχή μετά από απόπειρα διέλευσης, επιβεβαιώνοντας τον ασφυκτικό έλεγχο που ασκείται πλέον στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα.

Γεωπολιτική αβεβαιότητα στις θαλάσσιες μεταφορές

Η κατάσταση αυτή αντανακλά τη γενικότερη αστάθεια στον Περσικό Κόλπο, καθώς αρκετά πλοία της εταιρείας MSC παραμένουν εγκλωβισμένα από την έναρξη των εχθροπραξιών. Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή τίθεται υπό αμφισβήτηση, με τις ναυτιλιακές εταιρείες να καλούνται να διαχειριστούν ένα περιβάλλον υψηλού ρίσκου, όπου οι πληροφορίες μεταβάλλονται συνεχώς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ