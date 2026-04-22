Ορμούζ: Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι κατέλαβαν δύο πλοία, ανάμεσά τους το ελληνόκτητο Epaminondas

Νέα και ιδιαίτερα ανησυχητική τροπή παίρνει η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, μετά την ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης ότι προχώρησαν στην κατάληψη δύο πλοίων, τα οποία, σύμφωνα με τον ιρανικό ισχυρισμό, παραβίασαν τους θαλάσσιους κανόνες στην περιοχή και μεταφέρθηκαν στις ιρανικές ακτές. Ανάμεσα στα δύο πλοία που κατονομάζονται βρίσκεται και το ελληνόκτητο Epaminondas, μαζί με το MSC Francesca.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ιρανικά μέσα και αναμεταδίδουν διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα, τα δύο πλοία κρατήθηκαν με την αιτιολογία ότι λειτουργούσαν χωρίς την απαιτούμενη άδεια και ότι είχαν προχωρήσει σε χειραγώγηση των συστημάτων πλοήγησης, θέτοντας –κατά την ιρανική εκδοχή– σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο πέρασμα. Η διατύπωση αυτή προέρχεται από την ιρανική πλευρά και μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα σε όλα τα επιμέρους στοιχεία της από διεθνείς αρχές ή από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη φορτισμένο σκηνικό, καθώς νωρίτερα σήμερα είχαν καταγραφεί επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην ίδια θαλάσσια ζώνη. Διεθνείς πηγές είχαν αναφέρει ότι τουλάχιστον τρία πλοία δέχθηκαν πυρά στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, ανάμεσά τους και το Epaminondas, με αποτέλεσμα η κατάσταση να θεωρείται πλέον εξαιρετικά ρευστή και επικίνδυνη για τη διεθνή εμπορική ναυσιπλοΐα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι στοιχεία από την παρακολούθηση ναυτιλιακής κίνησης έδειχναν τα δύο πλοία, το MSC Francesca και το Epaminondas, να βρίσκονται ακινητοποιημένα κοντά στις ιρανικές ακτές, κάτι που ενίσχυσε τα σενάρια περί κατάληψης ή εξαναγκασμού τους σε μετακίνηση προς ιρανικά χωρικά ύδατα. Ωστόσο, παραμένει ασαφές με ποιον ακριβώς τρόπο έγινε η επιχείρηση και ποια είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση των πληρωμάτων.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος επειδή αφορά ένα από τα πιο κρίσιμα θαλάσσια περάσματα στον κόσμο, από το οποίο διέρχεται τεράστιος όγκος παγκόσμιου εμπορίου και ενεργειακών ροών. Κάθε νέα στρατιωτική ή شبه-στρατιωτική ενέργεια στην περιοχή ανεβάζει αυτόματα τον δείκτη ανησυχίας για τη ναυσιπλοΐα, το εμπόριο και την ευρύτερη γεωπολιτική σταθερότητα. Η εικόνα, πάντως, παραμένει ακόμη ανοιχτή και εξελίσσεται ώρα με την ώρα.

