Υπάλληλος του ΕΦΚΑ κατέρρευσε στο γραφείο του στον Βόλο και πέθανε!

Στα 60 του χρόνια «έφυγε» από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς υπάλληλος του ΕΦΚΑ Βόλου.

Ο άτυχος άνδρας εργαζόταν στα γραφεία της οδού Ροζού και σήμερα μετέβη κανονικά στην δουλειά του. Ωστόσο, δεν πρόλαβαν να περάσουν 15 λεπτά και αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε πάνω στα γραφείο του, μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του. Στην υπηρεσία επικράτησε πανικός.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε μετά από λίγο, δεν μπόρεσε να προσφέρει βοήθεια, καθώς ο 60χρονος φέρεται να ήταν ήδη νεκρός.

