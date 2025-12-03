Απόπειρα βιασμού και απόλυτος εφιάλτης για 24χρονη στη Θεσσαλονίκη

Τον απόλυτο εφιάλτη κατήγγειλε ότι βίωσε μια 24χρονη στη Θεσσαλονίκη, όταν ο άνδρας που προσφέρθηκε να τη μεταφέρει με το αυτοκίνητό του αποπειράθηκε να τη βιάσει.

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Αττική για κύκλωμα κλοπών, διαρρήξεων και απάτης

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν στις 6 το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, σε χωριό της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ο 24χρονος, αλβανικής καταγωγής, προσέγγισε τη συνομήλική του με το αυτοκίνητό του, στάθμευσε μπροστά της και την έπεισε να τη μεταφέρει μέχρι την οικία της.

Όπως κατήγγειλε η νεαρή, αφού επιβιβάστηκε, ο 24χρονος τελικά την οδήγησε στο σπίτι του, όπου — ασκώντας βία και κλειδώνοντας τις πόρτες — αποπειράθηκε να την κακοποιήσει σεξουαλικά. Η 24χρονη αντιστάθηκε σθεναρά, με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να υποχωρήσει και στη συνέχεια να τη μεταφέρει με το αυτοκίνητό του σε διπλανό χωριό.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του, με τη συνδρομή προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τα ρούχα που φορούσε ο άνδρας τη στιγμή του περιστατικού.

Ο 24χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού και παράνομη κατακράτηση.

