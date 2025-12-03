Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Αττική για κύκλωμα κλοπών, διαρρήξεων και απάτης

Στην Αττική ένα ακόμη χτύπημα κατά του οργανωμένου εγκλήματος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από τις πρωινές ώρες, με τις αστυνομικές αρχές να ξεδιπλώνουν μια συντονισμένη επιχείρηση που στοχεύει στον εντοπισμό και την εξάρθρωση κυκλώματος που είχε μετατρέψει κλοπές, διαρρήξεις και απάτες σε καθημερινή δραστηριότητα.

Μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί 11 άτομα και έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 60 περιπτώσεις.

