Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας: Εστριψε το τιμόνι με Βάσο Αντωνόπουλο

Ο 56χρονος Βάσος Αντωνόπουλος είναι από το απόγευμα του Σαββάτου ο νέος πρόεδρος του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας, διαδεχόμενος τον αειθαλή Ανδρέα Μανωλόπουλο, ο οποίος παρέμεινε στον προεδρικό θώκο του φορέα επί 27 ολόκληρα χρόνια.

Λίγες εβδομάδες μετά τη λειτουργία του νέου σύγχρονου σταθμού στις εγκαταστάσεις των Μύλων Αγίου Γεωργίου, οι μέτοχοι του ΚΤΕΛ έκριναν κατά πλειοψηφία ότι πρέπει ο φορέας να οδηγηθεί στη νέα εποχή, κάνοντας πλήρη «μετάγγιση αίματος» στη διοίκησή του. Συνεπώς, το νέο 7μελές ΔΣ φαντάζει ως ένα κάδρο καθολικής ανανέωσης, αποτελούμενο από τον πρόεδρο Βάσο Αντωνόπουλο (65,97%), τον αντιπρόεδρο Αρίστο Τσιντώνη (62,61%) και τα μέλη Χρυσάνθη Αναστασοπούλου (64,71%), Ευριπίδη Κόλλια (69,71%), Αλέξανδρο Κουρμπανά (64,13%), Νίκο Γεωργιόπουλο (63,31%) και Κώστα Κυριακόπουλο (62,21%).

ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ

Οσοι ήταν αμύητοι και δεν γνώριζαν τον εσωτερικό διάλογο στο ΚΤΕΛ, που είχε αναπτυχθεί τουλάχιστον από το περασμένο καλοκαίρι, σίγουρα αιφνιδιάστηκαν από την εκλογική ανατροπή του περασμένου Σαββάτου. Ολο το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα μόνο ο Ανδρέας Μανωλόπουλος κάθισε στην προεδρική καρέκλα του ΚΤΕΛ. Ετυχε επί 6 φορές της εμπιστοσύνης των μετόχων του, ασκώντας διοίκηση με έναν δικό του «ιδιότυπο» τρόπο, κράτησε το πηδάλιο σε μπουνάτσες και φουρτούνες και αποκορύφωμα της πολυετούς θητείας του ήταν η ολοκλήρωση και λειτουργία του νέου, σύγχρονου σταθμού, έστω και με καθυστέρηση, που άλλοτε οφειλόταν σε αντικειμενικούς και άλλοτε σε «αστάθμητους» παράγοντες.

ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Εν τέλει, με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα αποδείχθηκε ότι η πολύμηνη αντιπολιτευτική στάση πολλών μετόχων αυτή τη φορά θα έφερνε την ανατροπή. Είχε διαμορφωθεί στους κόλπους του ΚΤΕΛ κλίμα ανανέωσης και αποτελούσε πλειοψηφικό αίτημα η λειτουργία του νέου ΔΣ με τη συμμετοχή όλων στις αποφάσεις και τις δράσεις του φορέα.

ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ

Ο νέος πρόεδρος Βάσος Αντωνόπουλος, μιλώντας χθες το μεσημέρι στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», εξήγησε με απλά λόγια το μέγεθος της επιτυχίας του ίδιου και των συνεργατών του: «Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω πριν απ’ όλα για άλλη μια φορά τους μετόχους που μας εμπιστεύθηκαν, προκειμένου να υλοποιήσουμε την αξίωσή τους για αλλαγή σελίδας στο ΚΤΕΛ. Ευχαριστώ φυσικά και όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν, ώστε να κυλήσει πολιτισμένα η γενική μας συνέλευση.

Από κει και πέρα, το μήνυμα της κάλπης ήταν σαφές: Ανανέωση, απόρριψη του συγκεντρωτισμού και αλλαγή νοοτροπίας, με στόχο τη διαφάνεια στη λειτουργία του νέου ΔΣ και τη συμμετοχή όλων στις αποφάσεις και τις δράσεις του συνεταιρισμού μας».

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ

Ακολούθως, ο κ. Αντωνόπουλος, αναφερόμενος στον προκάτοχό του, αλλά και τον εαυτό του, υπογραμμίζει: «Πάντα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι και τα κάστρα πέφτουν. Πάντα υπάρχει αρχή και τέλος και οφείλουμε να αποδεχόμαστε τη νομοτέλεια. Μέχρι προχθές ο κ. Μανωλόπουλος ήταν ο αντίπαλός μας στις εκλογές, αλλά πλέον τον θεωρούμε ως τον πρόεδρο που διοίκησε τον φορέα μας επί τρεις δεκαετίες με τα καλά του και τα “στραβά” του, για τα οποία άλλωστε κρίθηκε προχθές, όπως άλλωστε κρινόμαστε όλοι μας.

Προχωράμε, λοιπόν, μπροστά, με νέες αντιλήψεις και με γνώμονα τον καθολικό εκσυγχρονισμό του ΚΤΕΛ σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό μεταφορικό περιβάλλον. Υπ’ αυτή την έννοια θεωρώ τον εαυτό μου μεταβατικό σ’ αυτό το νέο εγχείρημα και θα νιώσω ευτυχής ότι ολοκλήρωσα την αποστολή μου, όταν θα έχουν εμπεδωθεί οι νέες ιδέες μας για τη λειτουργία και την πρόοδο του ΚΤΕΛ».

ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ

Από τα λεγόμενα του νέου προέδρου προκύπτει με σαφήνεια ότι η διοίκησή του θα στρίψει για τα καλά το τιμόνι του φορέα. Ως προς την κατεύθυνση γίνεται πιο αναλυτικός, μιλώντας στην «Π» ο νέος αντιπρόεδρος, Αρίστος Τσιντώνης: «Οι εποχές δεν προσφέρονται για εφησυχασμό. Είναι επιτακτική η ανάγκη να εξελιχθεί ο οργανισμός μας, γιατί έχει βαλτώσει. Λόγω ηλικιακού προβλήματος και νοοτροπίας, μείναμε πίσω. Αναγνωρίζουμε φυσικά ό,τι καλό έγινε, όμως έχουμε υστερήσει σε πολλούς τομείς. Εμείς σαν νέο ΔΣ θ’ ανοίξουμε τους ορίζοντες του φορέα μας. Εχουμε ιδέες σε σχέση με νέες υπηρεσίες (π.χ. κούριερ) που μπορούμε να προσφέρουμε ή ενεργοποιώντας ουσιαστικά το τουριστικό μας γραφείο. Μείζον μέλημά μας είναι και η αξιοποίηση των περιουσιακών μας στοιχείων, όπως κι ένα εκσυγχρονισμένο πλαίσιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο. Αφού μεσολαβήσει ο εύλογος χρόνος μέχρι ν’ αναλάβουμε τα καθήκοντά μας και αφού διαπιστώσουμε τι έχουμε παραλάβει, θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε τους μετόχους και να τοποθετηθούμε αναλυτικά…».

