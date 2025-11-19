Υπερχείλιση Αλιάκμονα στο Νεστόριο: Πλημμύρες και διακοπή ύδρευσης

Η έντονη βροχόπτωση των τελευταίων 24 ωρών προκάλεσε υπερχείλιση του Αλιάκμονα στο Νεστόριο Καστοριάς, με αποτέλεσμα πλημμύρες σε υπαίθριους χώρους και ζημιές σε κρίσιμες υποδομές της περιοχής.

Τα ορμητικά νερά εισέβαλαν σε χώρους που φιλοξενούν τις εκδηλώσεις του River Party, προκαλώντας καταστροφές στα πέτρινα στηθαία των οχθών και στο ιστορικό πέτρινο γεφύρι, σύμβολο της περιοχής. Επιπλέον, επηρεάστηκαν ορισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις, ενώ τα φαινόμενα εντάθηκαν από τα νερά που κατεβαίνουν από τον Γράμμο.

Ο δήμαρχος Νεστορίου Χρήστος Γκοσλιόπουλος περιέγραψε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ την ορμή του ποταμού: «Το νερό που έρχεται από τον Γράμμο συμπαρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του». Η υπερχείλιση επέφερε σοβαρά προβλήματα στα δύο αντλιοστάσια ύδρευσης της κωμόπολης, οδηγώντας σε προληπτική διακοπή της παροχής νερού για λόγους υγιεινής. «Η τροφοδοσία από τα πηγάδια προς τις δεξαμενές σταμάτησε προσωρινά, μέχρι να ελεγχθεί αν έχουν μολυνθεί από τα ύδατα του ποταμού», εξήγησε ο κ. Γκοσλιόπουλος.

Τα φαινόμενα επεκτάθηκαν και σε άλλες περιοχές του Γράμμου, με ζημιές σε κατοικίες, δρόμους και δασικούς δρόμους που χρησιμοποιούνται από υλοτόμους. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί περαιτέρω προβλήματα σε οικισμούς της Δυτικής Μακεδονίας, εκτός από μία επέμβαση της Πυροσβεστικής για απομάκρυνση πεσμένου δέντρου στη Νεάπολη Κοζάνης.

