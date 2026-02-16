Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Ποιους κινδύνους κρύβει η κατανάλωσή τους;

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, η υψηλή κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων συνδέεται με έως και 47% αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού επεισοδίου.

Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Ποιους κινδύνους κρύβει η κατανάλωσή τους;
16 Φεβ. 2026 15:40
Pelop News

Διαθέσιμα παντού, οικονομικά και έτοιμα για κατανάλωση μέσα σε λίγα λεπτά. Τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα έχουν κατακλύσει την καθημερινότητά μας — από τα αναψυκτικά και τα συσκευασμένα σνακ μέχρι τα αλλαντικά και τα γλυκά. Ωστόσο, νεότερα επιστημονικά δεδομένα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την καρδιά μας.
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The American Journal of Medicine, η υψηλή κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων συνδέεται με έως και 47% αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού επεισοδίου.

Τι έδειξε η έρευνα

Οι επιστήμονες ανέλυσαν δεδομένα από 4.787 ενήλικες ηλικίας 18 ετών και άνω, στο πλαίσιο της National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) για τα έτη 2021–2023. Οι συμμετέχοντες κατέγραψαν λεπτομερώς τη διατροφή τους για δύο ημέρες, ενώ οι ερευνητές υπολόγισαν το ποσοστό των θερμίδων που προερχόταν από υπερ-επεξεργασμένα προϊόντα.
Όσοι ανήκαν στην κατηγορία με τη μεγαλύτερη κατανάλωση εμφάνισαν στατιστικά και κλινικά σημαντική αύξηση κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου κατά 47%, ακόμη και αφού λήφθηκαν υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, το κάπνισμα και το εισόδημα.
Ο κύριος συγγραφέας της μελέτης, Charles H. Hennekens, υπογράμμισε ότι τα ευρήματα έχουν σημαντικές επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία, την κλινική πράξη αλλά και τη χάραξη πολιτικής.

Δεν αφορά μόνο τις ΗΠΑ

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα αποτελούν σχεδόν το 60% της διατροφής των ενηλίκων και το 70% των παιδιών. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια παγκόσμια διατροφική τάση, που επηρεάζει ολοένα και περισσότερο και τις ευρωπαϊκές χώρες.
Η καρδιαγγειακή νόσος παραμένει η πρώτη αιτία θανάτου διεθνώς, ενώ η αυξημένη κατανάλωση τέτοιων τροφίμων έχει συσχετιστεί και με:

  • Παχυσαρκία
  • Μεταβολικό σύνδρομο
  • Αντίσταση στην ινσουλίνη
  • Αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου

Η συν-συγγραφέας της μελέτης, Allison H. Ferris, σημείωσε ότι η αυξανόμενη κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων ενδέχεται να επιβαρύνει ένα ευρύ φάσμα σοβαρών παθήσεων, τονίζοντας πως «η ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα προς την πρόληψη».

Τι συστήνουν οι ειδικοί

Μέχρι να υπάρξουν μεγάλες τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες, οι ειδικοί συνιστούν:

  • Μείωση κατανάλωσης υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων
  • Επιλογή πιο φυσικών και λιγότερο επεξεργασμένων προϊόντων
  • Υιοθέτηση ισορροπημένης διατροφής
  • Συνδυασμό με άσκηση και υγιεινό τρόπο ζωής

Όπως επισημαίνουν, η λύση δεν αφορά μόνο την ατομική επιλογή, αλλά και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου η υγιεινή επιλογή είναι και η πιο εύκολη και προσιτή.
Η καθημερινή διατροφή μας ίσως τελικά να κρύβει περισσότερους κινδύνους απ’ όσους φανταζόμαστε — και η αλλαγή μπορεί να ξεκινήσει από το επόμενο γεύμα μας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:00 Το «χακί καλάθι» και η συνέπεια Δένδια για την Πάτρα
17:51 «Είχα καταγράψει ό,τι μου είπαν για τις δεξαμενές, το υπόγειο ήταν άχρηστο, ούτε καν το ξανακοίταξα» αποκαλύψεις για Βιολάντα
17:47 «Είμαι μαζί σας μέχρι τέλους, με 5/5 σας περιμένει μεγάλο πριμ», το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη στους παίκτες του Ολυμπιακού
17:46 Πάτρα: Το πλήρωμα 60 βρήκε τον 61ο Κρυμμένο Θησαυρό ΦΩΤΟ
17:32 Σε τουαλέτες Δημοτικού Σχολείου έπεσαν σοβάδες και οι μαθητές νόμισαν ότι έγινε σεισμός
17:25 Βραζιλία: Έξι νεκροί και 46 τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο
17:25 Πάτρα: Το σπιράλ γιόρτασε τα γενέθλιά του με αποκριάτικο πάρτι
17:20 Διαιτητής από την Πορτογαλία στο Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν
17:16 Λαμία: 15 μήνες φυλάκιση σε 68χρονο που παρενόχλησε μαθήτριες – «Έκανα πλάκα»
17:08 Το αδιέξοδο της μικροπολιτικής
17:00 Πάτρα – Δημοτικά τέλη: «Ροκανίζονται» τα έσοδα του Δήμου – Εκτίμηση για 3.5 εκατ. ευρώ λιγότερα φέτος
16:44 Εντυπωσιακά πλάνα από drone στην παρέλαση του Καρναβαλιού των Μικρών στην Πάτρα
16:36 Αφιερωμένο στον Δημήτρη Βούρτση και το Πατρινό Καρναβάλι το  3ο Podcast Πολιτισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
16:28 Αποθέωση για τον Όρμπαν, προβληματισμός για το Ιράν
16:20 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ιδρύει Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής με χρηματοδότηση 1 εκατ. ευρώ.
16:12 Πάτρα – Κοινή δήλωση συλλόγων για το γήπεδο Αλεξιώτισσας: «Δεν υπάρχει θέμα, συνεχίζουμε σε συνεργασία με τον Δήμο»
16:04 Πάτρα – Δημοτικά τέλη: Τα υψηλότερα τέλη για τραπεζοκαθίσματα στην παραλιακή!
15:56 Καλάβρυτα: Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις στους Πετσάκους και στη Δημοτική Ενότητα Αροανίας
15:47 Το ΚΚΕ ταυτοποίησε δύο από τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής – Οι φωτογραφίες και τα βιογραφικά τους
15:40 Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Ποιους κινδύνους κρύβει η κατανάλωσή τους;
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ