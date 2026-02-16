Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Ποιους κινδύνους κρύβει η κατανάλωσή τους;

Διαθέσιμα παντού, οικονομικά και έτοιμα για κατανάλωση μέσα σε λίγα λεπτά. Τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα έχουν κατακλύσει την καθημερινότητά μας — από τα αναψυκτικά και τα συσκευασμένα σνακ μέχρι τα αλλαντικά και τα γλυκά. Ωστόσο, νεότερα επιστημονικά δεδομένα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την καρδιά μας.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The American Journal of Medicine, η υψηλή κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων συνδέεται με έως και 47% αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού επεισοδίου.

Τι έδειξε η έρευνα

Οι επιστήμονες ανέλυσαν δεδομένα από 4.787 ενήλικες ηλικίας 18 ετών και άνω, στο πλαίσιο της National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) για τα έτη 2021–2023. Οι συμμετέχοντες κατέγραψαν λεπτομερώς τη διατροφή τους για δύο ημέρες, ενώ οι ερευνητές υπολόγισαν το ποσοστό των θερμίδων που προερχόταν από υπερ-επεξεργασμένα προϊόντα.

Όσοι ανήκαν στην κατηγορία με τη μεγαλύτερη κατανάλωση εμφάνισαν στατιστικά και κλινικά σημαντική αύξηση κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου κατά 47%, ακόμη και αφού λήφθηκαν υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, το κάπνισμα και το εισόδημα.

Ο κύριος συγγραφέας της μελέτης, Charles H. Hennekens, υπογράμμισε ότι τα ευρήματα έχουν σημαντικές επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία, την κλινική πράξη αλλά και τη χάραξη πολιτικής.

Δεν αφορά μόνο τις ΗΠΑ

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα αποτελούν σχεδόν το 60% της διατροφής των ενηλίκων και το 70% των παιδιών. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια παγκόσμια διατροφική τάση, που επηρεάζει ολοένα και περισσότερο και τις ευρωπαϊκές χώρες.

Η καρδιαγγειακή νόσος παραμένει η πρώτη αιτία θανάτου διεθνώς, ενώ η αυξημένη κατανάλωση τέτοιων τροφίμων έχει συσχετιστεί και με:

Παχυσαρκία

Μεταβολικό σύνδρομο

Αντίσταση στην ινσουλίνη

Αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου

Η συν-συγγραφέας της μελέτης, Allison H. Ferris, σημείωσε ότι η αυξανόμενη κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων ενδέχεται να επιβαρύνει ένα ευρύ φάσμα σοβαρών παθήσεων, τονίζοντας πως «η ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα προς την πρόληψη».

Τι συστήνουν οι ειδικοί

Μέχρι να υπάρξουν μεγάλες τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες, οι ειδικοί συνιστούν:

Μείωση κατανάλωσης υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων

Επιλογή πιο φυσικών και λιγότερο επεξεργασμένων προϊόντων

Υιοθέτηση ισορροπημένης διατροφής

Συνδυασμό με άσκηση και υγιεινό τρόπο ζωής

Όπως επισημαίνουν, η λύση δεν αφορά μόνο την ατομική επιλογή, αλλά και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου η υγιεινή επιλογή είναι και η πιο εύκολη και προσιτή.

Η καθημερινή διατροφή μας ίσως τελικά να κρύβει περισσότερους κινδύνους απ’ όσους φανταζόμαστε — και η αλλαγή μπορεί να ξεκινήσει από το επόμενο γεύμα μας.

