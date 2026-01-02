Υπεργρίπη: Πότε αναμένεται η κορύφωση, τα συμπτώματα στα παιδιά

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε, για ακόμη μία φορά η καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, σημειώνοντας πως οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί την περίοδο των εορτών, καθώς όπως εκτιμούν οι ειδικοί το κύμα των ιώσεων θα κορυφωθεί μετά τις γιορτές, προς τα τέλη Ιανουαρίου.

Παράλληλα, η κα. Ψαλτοπούλου, σημείωσε τη σημαντικότητα του εμβολιασμού, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι δεν θέλουμε να πιεστεί το σύστημα υγείας.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «το στέλεχος Κ, είναι ένας μεταλλαγμένος υποκλάδος της γρίπης Α, που φαίνεται να είναι πολύ πιο μεταδοτικός. Στην Ευρώπη υπάρχουν πολύ μεγάλες αυξήσεις περιστατικών, με τα συστήματα υγείας των χωρών να δέχονται ήδη μεγάλη πίεση» και συνέχισε: «Στις ΗΠΑ έχουν ήδη περισσότερους από 3.000 θανάτους, ανάμεσά τους 8 παιδιά».

Σύμφωνα με την κ. Ψαλτοπούλου, ο εμβολιασμός, η έγκαιρη ιατρική εκτίμηση και η αποφυγή άσκοπων επαφών, αποτελούν τα βασικά «όπλα» για να περιοριστεί η διασπορά των αναπνευστικών λοιμώξεων, μεταξύ των οποίων είναι και η γρίπη Α.

Όπως είπε το εμβόλιο είναι απαραίτητο σε άτομα άνω των 60 ετών και σε παιδιά κάτω των 5 ετών αλλά και όσους έχουν προβλήματα υγείας.

«Η χρήση μάσκας είναι απαραίτητη για τις ευπαθείς ομάδες», τόνισε ενώ δήλωσε πως «όταν έχουμε ακατέβατο πυρετό ή μια γενική συμπτωματολογία πρέπει να επισκεπτόμαστε αμέσως στον γιατρό γιατί όσο νωρίτερα διαγνωστούμε τόσο πιο πιο γρήγορα θα λάβουμε αντιικά φάρμακα».

Για την επιστροφή των παιδιών στο σχολείο είπε πως «οι περισσότερες διαγνώσεις είναι στα παιδάκια έως 14 ετών» αλλά «έχουν λίγες ημέρες ακόμη για ανασύσταση μέχρι την επιστροφή στα θρανία ενώ τόνισε πως αυξημένες είναι και οι νοσηλείες, οι οποίες είναι πιο βαριές στους ασθενείς άνω των 65 ετών.

Τα συμπτώματα της γρίπης στα παιδιά

Η γρίπη εμφανίζεται απότομα με υψηλό πυρετό 1-2 ημερών, έντονο βήχα, πόνο στο στήθος, κεφαλαλγία, κακουχία, μυϊκή αδυναμία, ανορεξία, έμετο και σπανιότερα διάρροια. Χαρακτηριστική είναι η διφασική πορεία της νόσου, με παροδική ύφεση των συμπτωμάτων και επανεμφάνισή τους. Η συνολική διάρκεια της ασθένειας φτάνει συνήθως τις 5-6 ημέρες.

Ωστόσο, σε αρκετά παιδιά ο πυρετός ή τα δέκατα, η κακοδιαθεσία, η υπνηλία και ο βήχας μπορεί να παραταθούν, απαιτώντας προσεκτική παρακολούθηση και ενδεχομένως εργαστηριακές εξετάσεις ή ακτινογραφία θώρακα για να αποκλειστούν επιπλοκές όπως πνευμονία, ωτίτιδα ή αμυγδαλίτιδα, ή να διαπιστωθεί νέα ίωση που προστέθηκε πάνω στη γρίπη.

