Νέα μέτρα στήριξης προ των πυλών: Αύριο οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για το πλεόνασμα

Νέο πακέτο μέτρων στήριξης βρίσκεται προ των πυλών, καθώς η κυβέρνηση περιμένει τα στοιχεία για το πλεόνασμα που θα ανακοινώσει αύριο η ΕΛΣΤΑΤ, προκειμένου να ανοίξει και επίσημα ο δρόμος για τις τελικές αποφάσεις. Αν τα δημοσιονομικά δεδομένα κινηθούν στην κατεύθυνση που προσδοκά το οικονομικό επιτελείο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να προχωρήσει ακόμη και μέσα στην Τετάρτη 22 Απριλίου σε ανακοινώσεις για νέα μέτρα στήριξης που θα αφορούν το 2026.

Το σήμα έδωσε ήδη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 έκανε λόγο για «συγκρατημένη αισιοδοξία» ότι θα υπάρξουν καλά νέα. Όπως είπε, σε αυτή την περίπτωση ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει άμεσα σε ανακοινώσεις, δείχνοντας ότι στο Μέγαρο Μαξίμου θέλουν να συνδέσουν χωρίς καθυστέρηση την υπεραπόδοση της οικονομίας με συγκεκριμένες παρεμβάσεις προς την κοινωνία.

Το ποσό που εξετάζεται

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το ύψος του πλεονάσματος που μπορεί να αξιοποιηθεί φτάνει περίπου στα 800 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτό το ποσό, ωστόσο, ένα μέρος έχει ήδη ουσιαστικά δεσμευτεί για μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, όπως η επιδότηση στο diesel, το fuel pass και η ενίσχυση για τα λιπάσματα.

Με αυτά τα δεδομένα, το πραγματικό διαθέσιμο περιθώριο που μένει για νέες κινήσεις υπολογίζεται κοντά στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για τη «δεξαμενή» πάνω στην οποία γίνονται αυτή την ώρα οι τελικές ασκήσεις από το οικονομικό επιτελείο.

Τι είναι στο τραπέζι

Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένα μέρος των παρεμβάσεων αναμένεται να αφορά την παράταση της επιδότησης στο diesel και για τον Μάιο, ενώ εξετάζεται αν θα υπάρξει συνέχιση και μέσα στον Ιούνιο. Ανοιχτό παραμένει και το θέμα των λιπασμάτων, καθώς το αυξημένο κόστος εξακολουθεί να πιέζει λόγω των διεθνών εξελίξεων και της επιβάρυνσης στις μεταφορές.

Την ίδια ώρα, στο τραπέζι βρίσκονται σενάρια για μεγαλύτερη ενίσχυση των συνταξιούχων αλλά και για διεύρυνση των δικαιούχων, με την κυβέρνηση να αναγνωρίζει ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες έχουν δεχθεί ισχυρή πίεση από το παρατεταμένο κύμα ακρίβειας. Παράλληλα εξετάζονται και φορολογικές παρεμβάσεις, χωρίς ακόμη να έχουν κλειδώσει οι τελικές αποφάσεις.

Οι τελικές αποφάσεις του Μαξίμου

Οι τελικές κινήσεις φαίνεται πως αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και το οικονομικό επιτελείο, υπό τον Κυριάκο Πιερρακάκη. Το βασικό ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι να βρεθεί ένα μείγμα μέτρων που να έχει κοινωνικό αποτύπωμα, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική ισορροπία.

Σε κάθε περίπτωση, αν ο πρωθυπουργός προχωρήσει πράγματι στις ανακοινώσεις τις επόμενες ώρες, θα ακολουθήσει αμέσως μετά και η εξειδίκευση των μέτρων από το οικονομικό επιτελείο, ώστε να γίνει σαφές ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, ποιο θα είναι το ύψος των ενισχύσεων και ποιο το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

