Μητσοτάκης για 21η Απριλίου: «Τα αγαθά της Δημοκρατίας δεν είναι δεδομένα»

Με αφορμή τη σημερινή επέτειο των 59 χρόνων από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε δημόσια ανάρτηση, στέλνοντας μήνυμα για την ιστορική μνήμη, τη σημασία της Δημοκρατίας και την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης απέναντι σε όσα μπορούν να τη διαβρώσουν. Στην τοποθέτησή του χαρακτήρισε τη δικτατορία μια επταετή τυραννία που άφησε βαθιές πληγές στη χώρα και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα οφείλει να θυμάται τι συνέβη εκείνα τα ξημερώματα, όταν επίορκοι αξιωματικοί κατέλυσαν το δημοκρατικό πολίτευμα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ακόμη ότι η πατρίδα τιμά σήμερα όσους αντιστάθηκαν στη χούντα, συνδέοντας τη μνήμη εκείνης της περιόδου με τη μακρύτερη φάση ομαλότητας και προόδου που, όπως σημείωσε, βιώνει η χώρα στη σύγχρονη Ιστορία της. Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να δώσει στην επέτειο όχι μόνο χαρακτήρα ιστορικής αναφοράς, αλλά και ένα σαφές πολιτικό και θεσμικό περιεχόμενο για το παρόν.

Διαβάστε επίσης: Στην Αθήνα ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό για επαφές με Μητσοτάκη και Τασούλα

Αναφορά στις σύγχρονες απειλές

Ιδιαίτερο βάρος στην ανάρτησή του είχε η επισήμανση ότι τα αγαθά της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλευτισμού δεν είναι ποτέ δεδομένα. Ο πρωθυπουργός έστρεψε το βλέμμα και στο σήμερα, λέγοντας ότι σύγχρονες απειλές για τους θεσμούς αποτελούν ο φτηνός λαϊκισμός του ψέματος και η δημαγωγία των εύκολων συνθημάτων. Η αναφορά αυτή έδωσε καθαρό πολιτικό στίγμα στο μήνυμά του, καθώς συνέδεσε το ιστορικό τραύμα της 21ης Απριλίου με το σημερινό δημόσιο και πολιτικό κλίμα.

Το πολιτικό μήνυμα της ανάρτησης

Στο τελευταίο μέρος της τοποθέτησής του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντέταξε, όπως είπε, στη σκοτεινή αυτή επέτειο τον ορίζοντα μιας καλύτερης ζωής για όλους, κάνοντας αναφορά στην ενότητα, τη σταθερότητα, τη Δικαιοσύνη, την ανάπτυξη, την Ευρώπη, τον εκσυγχρονισμό και την κοινωνική συνοχή. Παράλληλα, επανέφερε το πολιτικό αφήγημα για την «Ελλάδα του 2030», υποστηρίζοντας ότι η χώρα μπορεί να προχωρά μπροστά αφήνοντας πίσω λάθη και αστοχίες, με γνώση, σχέδιο και τόλμη.

Η σημερινή ανάρτηση του πρωθυπουργού εντάσσεται στο πλαίσιο των δημόσιων μηνυμάτων για τη συμπλήρωση 59 ετών από τη δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967, μια ημερομηνία που παραμένει βαρύ σημείο αναφοράς για τη μεταπολιτευτική δημοκρατική πορεία της χώρας. Στη φετινή του παρέμβαση, ο πρωθυπουργός επέλεξε να δώσει έμφαση τόσο στην ιστορική διάσταση της επετείου όσο και στη σύγχρονη πολιτική ανάγνωση της ανάγκης υπεράσπισης των θεσμών.

