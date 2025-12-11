Υπέρταση: Η απλή καθημερινή συνήθεια που ρίχνει την αρτηριακή πίεση

Μια νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο SLEEP Advances αναδεικνύει έναν ιδιαίτερα απλό και οικονομικό τρόπο για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης σε άτομα με υπέρταση: τη σταθερή ώρα ύπνου. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η τήρηση ενός συγκεκριμένου ωραρίου κατάκλισης μπορεί να μειώσει σημαντικά τις τιμές της πίεσης, ακόμη και σε ανθρώπους που ήδη λαμβάνουν αντιυπερταστική αγωγή.

Η υπέρταση παραμένει ένα από τα πιο σοβαρά ζητήματα δημόσιας υγείας παγκοσμίως, καθώς όταν δεν ελέγχεται σωστά αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας, εμφράγματος και εγκεφαλικού. Γι’ αυτό και κάθε αποτελεσματική παρέμβαση, ιδίως όταν είναι απλή και εφαρμόσιμη στην καθημερινότητα, έχει ιδιαίτερη σημασία.

Τι έδειξε η έρευνα – Μείωση της πίεσης μέσα σε 14 ημέρες

Στη μελέτη, οι ερευνητές Δρ. Saurabh Thosar και Δρ. Leandro Campos de Brito παρακολούθησαν για μία εβδομάδα τις συνήθειες ύπνου 11 μεσηλίκων με υπέρταση. Στη συνέχεια τους ζήτησαν να επιλέξουν μια συγκεκριμένη ώρα ύπνου και να την τηρούν καθημερινά για δύο εβδομάδες, χωρίς να κοιμούνται το μεσημέρι. Σημαντικό είναι ότι η παρέμβαση δεν αφορούσε τη διάρκεια του ύπνου, αλλά αποκλειστικά τη σταθερότητα της ώρας κατάκλισης.

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: μέσα σε μόλις 14 ημέρες, η απόλυτη συνέπεια στο ωράριο προκάλεσε αισθητή μείωση της πίεσης, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες. Οι συμμετέχοντες μείωσαν τις αποκλίσεις από την καθορισμένη ώρα ύπνου από 30 λεπτά σε μόλις 7, και αυτή η σταθερότητα μεταφράστηκε σε:

• Μείωση της 24ωρης συστολικής πίεσης κατά 4 mmHg και της διαστολικής κατά 3 mmHg – επίπεδα αντίστοιχα με αυτά που μπορεί να επιφέρει η άσκηση ή η μείωση του αλατιού.

• Ακόμη μεγαλύτερη πτώση τη νύχτα: 5 mmHg (συστολική) και 4 mmHg (διαστολική).

• Μείωση 5 mmHg στη νυχτερινή πίεση, η οποία σχετίζεται με πάνω από 10% χαμηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Η επίδραση ήταν ιδιαίτερα έντονη σε όσους λάμβαναν ήδη φαρμακευτική αγωγή, γεγονός που δείχνει ότι η παρέμβαση μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά σε υπάρχοντα θεραπευτικά σχήματα.

Ο ρόλος του κιρκάδιου ρυθμού – Γιατί η ώρα ύπνου έχει τόση σημασία

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι οι ακανόνιστες συνήθειες ύπνου διαταράσσουν το κιρκάδιο σύστημα, το οποίο ρυθμίζει τον κύκλο ύπνου–αφύπνισης αλλά και κρίσιμες λειτουργίες του καρδιαγγειακού συστήματος.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η αρτηριακή πίεση πέφτει τις νυχτερινές ώρες. Σε πολλούς υπερτασικούς όμως αυτό δεν συμβαίνει, γεγονός που τους κατατάσσει σε ομάδα υψηλότερου κινδύνου. Η σταθερή ώρα ύπνου φαίνεται να ενισχύει τον κιρκάδιο ρυθμό, βοηθώντας το σώμα να επανέλθει στη φυσιολογική νυχτερινή πτώση της πίεσης.

Προοπτικές και περιορισμοί

Παρότι η μελέτη είναι μικρή και δεν περιλάμβανε ομάδα ελέγχου, η 24ωρη καταγραφή της πίεσης προσδίδει αξιοπιστία στα ευρήματα. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι απαιτούνται μεγαλύτερες, τυχαιοποιημένες μελέτες για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων.

Ωστόσο, το συμπέρασμα είναι σαφές: η σταθεροποίηση της ώρας ύπνου αποτελεί μια απλή, οικονομική και απολύτως ασφαλή παρέμβαση, που μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης και να ενισχύσει την καρδιαγγειακή υγεία.

