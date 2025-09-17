ΥΠΕΞ για «Πίρι Ρέις»: Παρακολουθούμε στενά – Η Ελλάδα διασφαλίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα

Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, τονίζοντας ότι η Ελλάδα παρακολουθεί στενά την πορεία του τουρκικού ωκεανογραφικού «Πίρι Ρέις» και βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα. «Η Ελλάδα διασφαλίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα», σημείωσε χαρακτηριστικά στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Όπως επεσήμανε, η Αθήνα απάντησε άμεσα στην τουρκική NAVTEX με την έκδοση anti-Navtex, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί καμία κίνηση του ερευνητικού σκάφους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη αποστείλει ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ, απορρίπτοντας πλήρως το ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο και επαναλαμβάνοντας ότι Τουρκία και Λιβύη δεν διαθέτουν θαλάσσια σύνορα, ενώ αγνοούνται τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών.

Σε πλήρη ετοιμότητα οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ αναφέρθηκε και στις πρόσφατες επαφές του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον γιο του στρατάρχη Χαφτάρ, όπου συμφωνήθηκε ενίσχυση της συνεργασίας σε οικονομία, εμπόριο, ενέργεια και μεταφορές, καθώς και στην επικείμενη επιχειρηματική αποστολή στη Λιβύη.

Παράλληλα, ανέδειξε τη γεωπολιτική σημασία της συμμετοχής της Chevron σε ενεργειακά projects στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι η χώρα μας εξελίσσεται σε κρίσιμο κρίκο της ενεργειακής συνεργασίας ΕΕ–ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναμένεται να μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου θα συμμετάσχει σε σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου, θα προεδρεύσει στη σύνοδο του Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών και θα έχει επαφές με ομολόγους από την Αίγυπτο, την Αλγερία, το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

