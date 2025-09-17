Σε πλήρη ετοιμότητα οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις

Άσκηση σε όλο το Αιγαίο λόγω Πίρι Ρέις

Σε πλήρη ετοιμότητα οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις
17 Σεπ. 2025 10:09
Pelop News

Σε συναγερμό τέθηκαν από νωρίς σήμερα τα ξημερώματα οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, με την ενεργοποίηση διακλαδικής δύναμης ταχείας αντίδρασης, στο πλαίσιο άσκησης ετοιμότητας που καλύπτει όλη την επικράτεια, από τον Έβρο έως τη Μεγίστη. Η άσκηση θα διαρκέσει όλη την ημέρα και στόχος της είναι η αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και «μήνυμα αποτροπής και επίδειξης ισχύος», σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές.

Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Η κινητοποίηση των ελληνικών δυνάμεων έρχεται σε απάντηση της τουρκικής NAVTEX για τη διεξαγωγή ερευνών από το ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις». Αμέσως εκδόθηκε αντί-NAVTEX από την ελληνική πλευρά, ενώ το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας συγκλήθηκε σε λίγα λεπτά για να αξιολογήσει την κατάσταση.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

Όπως αναφέρει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, η άσκηση διατάχθηκε αιφνιδιαστικά κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Δημήτριου Χούπη. Σκοπός είναι η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της αξιολόγησης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Η άσκηση περιλαμβάνει τμήματα του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου, καλύπτοντας περιοχές του Έβρου και του Αιγαίου, ενώ ενεργοποιήθηκε προσωπικό και μέσα από τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ).

Η ελληνική στρατιωτική ηγεσία τονίζει ότι η άσκηση αποτελεί δείγμα υψηλής ετοιμότητας και συντονισμού των δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα, αναδεικνύοντας την ικανότητα της χώρας να απαντά άμεσα σε κάθε πρόκληση.
