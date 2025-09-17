Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Σήμερα, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), με προεδρεύοντα τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η ατζέντα της συνάντησης αναμένεται να επικεντρωθεί σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας και τρέχουσες προκλήσεις, με τη συμμετοχή κορυφαίων κυβερνητικών και στρατιωτικών παραγόντων.

Αργότερα μέσα στην ημέρα, ο πρωθυπουργός θα δώσει συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, όπου θα συνομιλήσει με τον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου.

