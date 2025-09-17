Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Στις 11:00 η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας

Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη
17 Σεπ. 2025 7:46
Pelop News

Σήμερα, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), με προεδρεύοντα τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η ατζέντα της συνάντησης αναμένεται να επικεντρωθεί σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας και τρέχουσες προκλήσεις, με τη συμμετοχή κορυφαίων κυβερνητικών και στρατιωτικών παραγόντων.

Αργότερα μέσα στην ημέρα, ο πρωθυπουργός θα δώσει συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, όπου θα συνομιλήσει με τον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
18:59 Οριστικά στη Νέα Υόρκη η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Πότε θα γίνει
18:55 Αυτός είναι ο παπάς που συνελήφθη για εμπρησμό! Πρόστιμο 1687 ευρώ
18:48 ΑΑΔΕ: Κατάσχεση ποσότητας «μαμούθ» υγρού ηλεκτρονικών τσιγάρων
18:41 «Μήπως είναι ερωτευμένος; Μήπως με θέλει;», η οικιακή βοηθός απειλεί με μήνυση τον 42χρονο που την κατηγορεί για κλοπή
18:28 «Ο άντρας μου ομολόγησε με κλάματα τη δολοφονία του Στήβεν Κουκ», το στοιχειωμένο έγκλημα της Κρήτης
18:26 Λ. Κυβελίδης: «Για την Παναχαϊκή δεν υπάρχουν δικαιολογίες»
18:21 Νέα γκάφα Τραμπ: Μπέρδεψε την Αρμενία με την Αλβανία! «Ο Πούτιν με έχει πραγματικά απογοητεύσει»
18:15 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει την προώθηση του Προγράμματος του Υπουργείου Τουρισμού, «Τουρισμός για Όλους 2025»
18:13 Νετανιάχου: «Κάποιος κατασκεύασε ένα τερατώδες, μεγάλο ψέμα: ότι το Ισραήλ είχε κάποια εμπλοκή στη φρικτή δολοφονία του Τσάρλι Κερκ»
18:06 Ενημερωτική εκδήλωση για τη Δράση «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» από τη ΔΕΠ και το Επιμελητήριο Αχαΐας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ