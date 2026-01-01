ΥΠΕΞ: Συγχαρητήρια στην Κύπρο για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο, η οποία ξεκινά σήμερα, Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026.

Κύπρος: Στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι προκλήσεις και τα στοιχήματα

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το ΥΠΕΞ αναφέρει: «Συγχαρητήρια και θερμές ευχές στην Κύπρο, που αναλαμβάνει σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια παραγωγική και επιτυχημένη προεδρία».

Το υπουργείο υπογραμμίζει τη βούληση της Ελλάδας για στενή συνεργασία κατά τη διάρκεια της κυπριακής Προεδρίας, σημειώνοντας: «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά για μια αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή στον κόσμο, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της».

Η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2026, σε μια περίοδο κατά την οποία θα διαχειριστεί σημαντικά ζητήματα της ευρωπαϊκής ατζέντας.

