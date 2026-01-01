Κύπρος: Στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι προκλήσεις και τα στοιχήματα

Το διπλό στοίχημα της Κύπρο, που ανέλαβε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Νίκος Χριστοδουλίδης
01 Ιαν. 2026 11:07
Pelop News

Την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για την Ευρώπη, μετά τις περιφερειακές εξελίξεις των τελευταίων ετών, ανέλαβε η Κυπρος.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή, το μείζον ζήτημα του μεταναστευτικού αλλά και μια κρίσιμη καμπή για την ευρωπαϊκή οικονομία, δημιουργούν ένα δύσκολο πλαίσιο το οποίο η Λευκωσία καλείται να διαχειριστεί.

Κεντρικοί στόχοι της κυπριακής Προεδρίας είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνοχής, η προώθηση της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης και η εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η ενέργεια, η άμυνα και η ανταγωνιστικότητα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη Μεσόγειο, στο μεταναστευτικό και στην ανάδειξη του ρόλου της ΕΕ ως παράγοντα σταθερότητας σε μια περιοχή, η οποία δοκιμάζεται συνεχώς από κρίσεις.

Το στοίχημα για την Κύπρο είναι διπλό, σύμφωνα με το ERTNews: αφενός μεν η αποτελεσματική διαχείριση της ευρωπαϊκής ατζέντας, αφετέρου δε η περαιτέρω ενίσχυση του διεθνούς αποτυπώματος της ίδιας της Κύπρου ως αξιόπιστου και σοβαρού ευρωπαϊκού εταίρου.

Όσο για το ζήτημα της Τουρκίας, ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, επανέλαβε στην εφημερίδα The Guardian ότι η Λευκωσία δεν θα εμποδίσει τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Άγκυρα.

«Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης» υπενθύμισε, «έχει δηλώσει δημοσίως ότι θα ήθελε να δει τον Πρόεδρο Ερντογάν να συμμετέχει στην άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου τον Απρίλιο», είπε και πρόσθεσε: «Δεν θα χρησιμοποιήσουμε την Προεδρία για να θέσουμε εθνικά ζητήματα».

«Πιστεύουμε», τόνισε ο Κωνσταντίνος Κόμπος, «ότι τα μικρά κράτη έχουν πολλά να προσφέρουν σε τέτοιες καταστάσεις», προσθέτοντας: «Είναι μια πολύ διαφορετική νοοτροπία που μπορεί κανείς να φέρει στο τραπέζι, μια διαφορετική προσέγγιση. Ως μικρό κράτος, είμαστε αφοσιωμένοι. Δεν βλέπουμε την προεδρία ως κάτι που πρέπει να κάνουμε, θέλουμε να το κάνουμε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

