Υπό δέσμευση οι λογαριασμοί 12 αγροτών για παράνομες επιδοτήσεις

Στη δέσμευση των λογαριασμών 12 ακόμη αγροτών λόγω παράνομων επιδοτήσεων, προχώρησαν οι Αρχές.

Οι δεσμεύσεις των λογαριασμών και οι εντοπισμός των 12 αγροτών έγινε στο πλαίσιο της υπό εξέλιξη έρευνας για την ανεύρεση όλων των περιπτώσεων αγροτών που πήραν παράνομες επιδοτήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι εντωμεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους αγροτών που μέχρι σήμερα ήταν αρνητικοί στο να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



