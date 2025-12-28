Υπό ιατρικό έλεγχο ο Ράιαν Αλεν – Με «πράσινο φως» παίζει στην Ελευσίνα – Συγκρίσεις με Κίερ

Ο Ράιαν Αλεν βρίσκεται στην Πάτρα και περνάει από ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό της Αθλητικής Ενωσης Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ. Αν όλα πάνε καλά θα αποτελέσει τον αντι-Τζόκιτς στο υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Ράιαλ Αλεν με τη φανέλα του Πανεπιστημίου Ντέλαγουερ
28 Δεκ. 2025 12:30
Pelop News

Στην Πάτρα για λογαριασμό της Αθλητικής Ενωσης Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ βρίσκεται ο Ράιαν Αλεν. Ο Αμερικανός γκαρντ, με θητεία στη χώρα μας σε Ελευθερούπολη και Εσπερο Λαμίας, προέρχεται από τραυματισμό κι επέμβαση στον ώμο και γι΄ αυτόν ακριβώς τον λόγο συμφώνησε να περάσει πρώτα από ιατρικές εξετάσεις. Αν οι γιατροί της Ενωσης ανάψουν τα επόμενα 24ωρα το «πράσινο φως», τότε ο Αλεν θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Τζόρτζε Τζόκιτς και θα ενισχύσει το πατρινό συγκρότημα στο υπόλοιπο της σεζόν, αρχής γενομένης από τον εκτός έδρας αγώνα της Κυριακής με τον Πανελευσινιακό.

Αν ο Αλεν είναι στην επιθυμητή αγωνιστική κατάσταση είναι ένας παίκτης που από μόνος του κάνει τη διαφορά και χαρακτηριστικό είναι ότι κάποιοι άρχισαν ήδη τις συγκρίσεις με τον Τζάστιν Κίερ του Απόλλωνα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις επιδόσεις του Αλεν στο προπέρσινο πρωτάθλημα της Elite League με την Ελευθερούπολη, με τη φανέλα της οποίας πέτυχε 443 πόντους με πολύ καλά στατιστικά (115/156 ελεύθερες βολές, 95/200 δίποντα, 46/144 τρίποντα). Ο 28χρονος γκαρντ έχει ύψος 1.88μ., αναδείχθηκε μέσα από το εξαιρετικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Ντέλαγουερ και πριν έρθει στην Ελλάδα έπαιξε στο πρωτάθλημα της Γεωργίας με την Κάκτους Τυφλίδας.

Η διαφαινόμενη έλευση του Αλεν θα λύσει πολλά προβλήματα στην περιφέρεια της Ενωσης, καθώς θα υπάρχει πλέον ο παίκτης που θα πάρει τη μπάλα στα χέρια του στις δύσκολες στιγμές, κάτι που έλειψε μέχρι τώρα στο πρώτο μισό της σεζόν, ειδικά στα εκτός έδρας παιχνίδια (η Ενωση δεν έχει κερδίσει ούτε ένα!). Θυμίζουμε ότι εκτός του τραυματία Τζόκιτς, θέματα τραυματισμών αντιμετωπίζουν και οι Νεόφυτος (άγνωστο το πότε θα επιστρέψει) και Μπαζίνας (με τις γνωστές ενοχλήσεις στα γόνατα), ενώ υπάρχουν πάντα και το θέμα των στρατευμένων Αδαμόπουλου και Γκάτζιου (αγωνίζονται μεν στη φροντ-λάιν, αλλά επηρεάζουν το συνολικό rotation), καθώς και το τι μέλει γενέσθαι με τον Νιφόρα (δεν χρησιμοποιείται πολύ και ομάδες ενδιαφέρθηκαν για την απόκτησή του).

Σε ό,τι αφορά τον Τζόκιτς, θα παραμείνει για θεραπεία στην Πάτρα, με τη διοίκηση της Ενωσης να στέκεται πάντα με σεβασμό επάνω στον πρόβλημα του Σέρβου γκαρντ-φόργουορντ και κάθε αθλητή της.

