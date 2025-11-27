Υποχωρεί ο χρυσός, ρευστοποιούν κέρδη οι επενδυτές

Υποχωρεί ο χρυσός, ρευστοποιούν κέρδη οι επενδυτές
27 Νοέ. 2025 9:42
Pelop News

Η τιμή του χρυσού υποχώρησε, μετά το υψηλό δύο εβδομάδων που σημειώθηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποίηση κερδών. Παράλληλα, η αγορά παρακολουθεί στενά τις ενδείξεις για πιθανή μείωση των αμερικανικών επιτοκίων τον Δεκέμβριο, με το τοπίο να παραμένει αβέβαιο λόγω των αντικρουόμενων δηλώσεων από τη Federal Reserve.

Η τιμή spot του χρυσού κατέγραψε πτώση 0,5%, φτάνοντας τα 4.145,08 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου υποχώρησαν κατά 0,6%, στα 4.140,80 δολάρια ανά ουγγιά.

Σύμφωνα με τον Brian Lan, CEO της GoldSilver Central, «πολλοί επενδυτές κατοχυρώνουν τα κέρδη τους μετά το ράλι της Τετάρτης… Η Fed δεν έχει δώσει σαφές στίγμα για τα επόμενα βήματά της, οπότε η αγορά του χρυσού κινείται σταθεροποιητικά».

Οι ασάφειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και την έκταση των πιθανών μειώσεων επιτοκίων ενισχύουν την αναζήτηση προστασίας μέσω swaptions και άλλων παραγώγων συνδεδεμένων με επιτόκια. Ορισμένα κορυφαία στελέχη της Fed, όπως ο John Williams και ο Christopher Waller, έχουν αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο χαλάρωσης τον Δεκέμβριο, επικαλούμενοι την αδυναμία της αγοράς εργασίας και τις πιέσεις στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

Σημειώνεται ότι οι αποδόσεις των αμερικανικών 10ετών ομολόγων κινούνται κοντά στα χαμηλά ενός μήνα, ενισχύοντας την αβεβαιότητα για τις κινήσεις της Fed και την τάση κατοχύρωσης κερδών στην αγορά χρυσού.

