Υποχωρεί το ευρώ έναντι του δολαρίου
Το ευρώ βρίσκεται στα 179,6720 γεν, στο 0,8832 με τη στερλίνα και στο 0,9200 με το ελβετικό φράγκο.
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,04% και διαμορφώνεται στα 1,1631 δολάρια.
Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,02% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 154,4990 γεν. Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο 0,02% και διαμορφώνεται στα 1,3168 δολάρια.
