Υποχώρησε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Φεβρουάριο

Οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα.

04 Μαρ. 2026 12:43
Στο 1,38% υποχώρησε ο πληθωρισμός στα σουπερμάρκετ τον Φεβρουάριο 2026, μια μείωση -0,19% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2026, σύμφωνα με το πλαίσιο στοχευμένης μηνιαίας έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) αποκλειστικά στο κανάλι των μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ.

Από την έρευνα προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

  1. Ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σουπερμάρκετ είναι της τάξης του +1,38% τον Φεβρουάριο 2026 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025. Ο δείκτης τιμών Φεβρουαρίου 2026 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιανουάριο 2026 είναι μειωμένος κατά -0,19%.

Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Μάρτιος 2025-Φεβρουάριος 2026) καταγράφει αύξηση +1,55%.

  1. Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Φεβρουάριο 2026 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:

Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -6,29%

Τροφές και είδη για κατοικίδια: -5,39%

Είδη μιας χρήσης, οικιακά και είδη για πάρτι: -3,02%

Χαρτικά, καλλυντικά και είδη προσωπική φροντίδας: -2,79%

Τρόφιμα παντοπωλείου: -2,53%

Οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού και στα τρόφιμα παντοπωλείου (η μείωση προέρχεται από τις κατηγορίες του ξηρού τρόφιμου).

3.Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Φεβρουάριο 2026 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:

Φρέσκα κρέατα: +8,88%

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά: +7,89

Αλλαντικά: +5,79%

Μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη: +5,51%

Ζύμες νωπές και κατεψυγμένες: +3,66%

