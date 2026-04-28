Υποκλοπές: Καρφιά Χατζηδάκη για «α λα καρτ Δικαιοσύνη» και μήνυμα σε Ανδρουλάκη

Μήνυμα με σαφές πολιτικό αποτύπωμα έστειλε ο Κωστής Χατζηδάκης για την υπόθεση των υποκλοπών, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης δεν μπορούν να κρίνονται ανάλογα με το αν εξυπηρετούν πολιτικά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τοποθετήθηκε και για την πρόταση Ανδρουλάκη περί Εξεταστικής, αλλά και για το αν θέλει να μάθει ποιος τον παρακολουθούσε.

28 Απρ. 2026 13:31
Pelop News

Την ανάγκη να υπάρχει σταθερός σεβασμός στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, ανεξάρτητα από το αν αυτές είναι πολιτικά βολικές ή όχι, υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σχολιάζοντας την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι στην Ελλάδα υπάρχει συχνά η τάση οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης να γίνονται αποδεκτές ή να απορρίπτονται ανάλογα με το αν αρέσουν πολιτικά, προσθέτοντας πως αυτή η λογική δεν ενισχύει ούτε τη δημοκρατία ούτε το κράτος δικαίου.

Ο ίδιος επέμεινε ιδιαίτερα στο ότι «δεν μπορεί να υπάρχει α λα καρτ απόδοση της Δικαιοσύνης», λέγοντας ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες η απονομή της δεν βασίζεται ούτε σε προσωπικές προτιμήσεις ούτε σε πολιτική σκοπιμότητα, αλλά σε Σύνταγμα, νόμους και θεσμοθετημένες διαδικασίες. Στο ίδιο πλαίσιο σημείωσε ότι, δικονομικά, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, αφού, αν προκύψουν νέα στοιχεία, μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις, ενώ και σε πολιτικό επίπεδο το θέμα εξακολουθεί να κρίνεται στον δημόσιο διάλογο.

Διαβάστε επίσης: Κεραμέως μετά την επίθεση στον ΕΦΚΑ: Μίλησε με τον τραυματία εργαζόμενο

Σε σχέση με την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κράτησε ανοιχτά τα χαρτιά του, λέγοντας ότι όταν η πρόταση κατατεθεί επισήμως θα εξεταστούν το σκεπτικό, το περιεχόμενο και οι υπογραφές που τη συνοδεύουν και τότε θα υπάρξει κυβερνητική τοποθέτηση. Η τοποθέτησή του ήρθε σε συνέχεια της έκτακτης συνέντευξης Τύπου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είχε ανακοινώσει ότι το κόμμα του θα ζητήσει Εξεταστική για την υπόθεση των υποκλοπών.


Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η απάντησή του στο ερώτημα αν θέλει να μάθει ποιος έδωσε την εντολή να παρακολουθηθεί ο ίδιος. Ο Κωστής Χατζηδάκης απάντησε «προφανώς», ξεκαθαρίζοντας ότι έχει κάθε λόγο να θέλει πλήρη εικόνα για το τι συνέβη, αλλά επανέλαβε ότι η διερεύνηση πρέπει να γίνει με βάση τις θεσμικές διαδικασίες και όχι με πολιτική αυθαιρεσία. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι η σχετική διαδικασία ξεκίνησε με πρωτοβουλία του ίδιου του Αρείου Πάγου και ότι η κυβέρνηση οφείλει να στέκεται υπεράνω σε τέτοιες υποθέσεις.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης συνέδεσε μάλιστα τη στάση αυτή και με άλλες ανοιχτές θεσμικές υποθέσεις, αναφέροντας ότι όπως η κυβέρνηση δηλώνει σεβασμό στις διαδικασίες του Αρείου Πάγου, το ίδιο οφείλει να κάνει και απέναντι στις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, απορρίπτοντας τη λογική της επιλεκτικής επίκλησης των θεσμών. Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να δώσει στην παρέμβασή του χαρακτήρα γενικότερης θεσμικής τοποθέτησης και όχι μόνο άμυνας απέναντι στην κριτική της αντιπολίτευσης.


Στο ίδιο τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό πλαίσιο, ο Κωστής Χατζηδάκης σχολίασε και την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα για τη ΔΕΗ, υποστηρίζοντας ότι το καλοκαίρι του 2019 η επιχείρηση αντιμετώπιζε σοβαρό ζήτημα βιωσιμότητας. Επικαλέστηκε μάλιστα έκθεση της περιόδου εκείνης, λέγοντας ότι υπήρχε κίνδυνος να μη μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία της, και άσκησε κριτική στην πολιτική που είχε εφαρμοστεί τότε στη χονδρική αγορά ρεύματος.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:56 Ενας 89χρονος, πέντε τραυματίες, ένα κράτος απόν
15:50 Reuters: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εγκαταλείπουν τον ΟΠΕΚ – Βαρύ πλήγμα για τη Σαουδική Αραβία
15:42 New IRA: Απειλεί με βόμβες στα σπίτια αστυνομικών στη Βόρεια Ιρλανδία
15:34 Απώλεια βάρους: Γιατί ένα μικρό γλυκό μπορεί να βοηθήσει περισσότερο από τη στέρηση
15:30 Θεσσαλονίκη: Αμετανόητος 35χρονος stalker – Επί τέσσερα χρόνια παρενοχλούσε 26χρονη
15:25 Δυναμική Συμμετοχή της Affidea στο Delphi Economic Forum
15:17 Νέα συσκευασία για τη Σόδα ΚΡΙΝΟΣ σε αλουμινένιο κουΤάκι 330ml
15:17 Νέα ένταση Ουκρανίας – Ισραήλ: Ο Ζελένσκι μιλά για «κλεμμένα» σιτηρά από τη Ρωσία
15:08 myΔΕΗ: Νέες προσφορές και επιβραβεύσεις μέσω myRewards Coupons
15:06 Κίμπερλι Γκιλφόιλ από Τίρανα: Η συνεργασία ΗΠΑ, Αλβανίας και Ελλάδας κάνει την περιοχή πιο ασφαλή
15:00 Νέα γαλάζια βολή κατά Σκέρτσου: «Δεν μπορεί να αποφασίζει για εμάς χωρίς να μας ακούει»
15:00 Τα Πανεπιστήμια Πατρών και Λευκωσίας δείχνουν τον δρόμο: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός πολύτιμος βοηθός στα σχολεία
14:56 «Νταντάδες της Γειτονιάς»: 13.500 επισκέψεις από την πρώτη ημέρα στην πλατφόρμα
14:51 Πλεονάσματα, ανάπτυξη και επιδοματική πολιτική
14:47 Τα σχολεία της Αχαΐας στο Αργοστόλι για την Ημέρα της Ευρώπης 2026, σε δράση του  Europe Direct της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
14:42 Νέα ένταση στα Βορίζια: Καταγγελία για απειλές σε 11χρονο και δύο συλλήψεις
14:40 Το pre-game για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα
14:39 Τσατραφύλλιας: Ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία φέρνει «θερμοκρασιακό σοκ» στην Πρωτομαγιά
14:30 Η διοίκηση του ΝΟΠ κάλεσμα για τα Χανιά
14:22 Εκδήλωση τιμής στους 200 κομμουνιστές της Καισαριανής στην Πάτρα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
