Κεραμέως μετά την επίθεση στον ΕΦΚΑ: Μίλησε με τον τραυματία εργαζόμενο

Στο πλευρό του εργαζομένου του ΕΦΚΑ που τραυματίστηκε από την επίθεση του 89χρονου στον Κεραμεικό στάθηκε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η οποία γνωστοποίησε ότι επικοινώνησε προσωπικά μαζί του μετά το περιστατικό. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της, ο εργαζόμενος είναι ευτυχώς σε καλή κατάσταση και λαμβάνει όλη την απαραίτητη φροντίδα και υποστήριξη.

Η υπουργός, η οποία βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για την Υπουργική Διάσκεψη του ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες, είχε ενημερώσει νωρίτερα ότι παρακολουθεί στενά την υπόθεση και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον διοικητή του ΕΦΚΑ και την αρμόδια υφυπουργό. Στην ίδια παρέμβαση σημείωσε ότι η σκέψη όλων είναι με τον τραυματισμένο εργαζόμενο και υπογράμμισε ότι η στήριξη της πολιτείας θα είναι ολόπλευρη.

Διαβάστε επίσης: Αυτός είναι ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο σε ΕΦΚΑ και Εφετείο – Οι μαρτυρίες για το διπλό αιματηρό πέρασμα ΦΩΤΟ

Σε νεότερη ανάρτησή της, η Νίκη Κεραμέως έκανε γνωστό ότι μίλησε με τον ίδιο τον τραυματία, τονίζοντας πως η εικόνα της υγείας του είναι καλή. Παράλληλα, επανέλαβε ότι του παρέχεται η αναγκαία φροντίδα και πως έχει τη στήριξη και τις ευχές όλων.

Μίλησα πριν λίγο με τον τραυματία εργαζόμενο του ΕΦΚΑ, ο οποίος, ευτυχώς, είναι σε καλή κατάσταση και του παρέχεται όλη η απαραίτητη φροντίδα και υποστήριξη. Έχει τη στήριξη και τις ευχές όλων μας. https://t.co/ZBNtzydJtG — Niki Kerameus (@nkerameus) April 28, 2026

Η παρέμβαση της υπουργού ήρθε ενώ η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο, καθώς ο 89χρονος δράστης άνοιξε πυρ αρχικά στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στη συνέχεια στο Εφετείο στη Λουκάρεως, τραυματίζοντας συνολικά πέντε ανθρώπους.

