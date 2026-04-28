Υποκλοπές: Στήριξη από την αντιπολίτευση στην πρόταση Ανδρουλάκη για Εξεταστική

Ευρύτερη πολιτική απήχηση καταγράφει η πρωτοβουλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών, καθώς κόμματα της αντιπολίτευσης σπεύδουν να τοποθετηθούν υπέρ ενός νέου θεσμικού ελέγχου της υπόθεσης. Η συζήτηση φούντωσε μετά τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την απόφαση της Δικαιοσύνης και τις αντιδράσεις που αυτή προκάλεσε στο πολιτικό σύστημα.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Νίκος Παππάς δήλωσε στη Βουλή ότι απαιτούνται θεσμικός έλεγχος και πρωτοβουλίες όλων των θεσμικών δυνάμεων, ενώ ταυτόχρονα επανέφερε τη θέση του Σωκράτη Φάμελλου για πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, καλώντας το ΠΑΣΟΚ να εξηγήσει γιατί δεν αποδέχεται αυτή τη γραμμή και να αναθεωρήσει. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, θετικός για σύσταση εξεταστικής εμφανίστηκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, ο οποίος δήλωσε ότι το κόμμα του θέλει να συσταθεί Εξεταστική για να αποκατασταθεί το κράτος δικαίου.

Στο ίδιο κλίμα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης έκανε λόγο για οργή και αγανάκτηση, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το κράτος δικαίου δίνει τέτοια παραδείγματα μεθόδευσης και συγκάλυψης. Από τη Νέα Αριστερά, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος υποστήριξε ότι ο διαχωρισμός των εξουσιών έχει φτάσει σε οριακό σημείο και απέδωσε μεγάλη ευθύνη στη Νέα Δημοκρατία για τη δικαστική απαξίωση.

Από το ΠΑΣΟΚ, η Κατερίνα Σπυριδάκη μίλησε για «κανονική συγκάλυψη» που αφήνει στο σκοτάδι τη διερεύνηση κατασκοπείας, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε ήδη υποστηρίξει ότι η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κακοποιεί το αίσθημα δικαίου και προσβάλλει τη δημοκρατική λειτουργία. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι η κοινοβουλευτική διερεύνηση είναι αναγκαία πολιτική και θεσμική απάντηση.

Απέναντι σε αυτή την πίεση, η κυβέρνηση κρατά προς το παρόν στάση αναμονής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση περιμένει να δει το αίτημα, την τεκμηρίωσή του και τη συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή, πριν τοποθετηθεί επισήμως. Με αυτόν τον τρόπο, το Μέγαρο Μαξίμου αφήνει ανοιχτό το θεσμικό σκέλος της διαδικασίας, απορρίπτοντας πάντως ήδη τη ρητορική της αντιπολίτευσης ως επικίνδυνη για τη δημοκρατία.

Σε επίπεδο κοινοβουλευτικής διαδικασίας, ο Κανονισμός της Βουλής προβλέπει ότι για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής απαιτείται πρόταση τουλάχιστον δέκα βουλευτών και απόφαση που λαμβάνεται με τα δύο πέμπτα του συνόλου των βουλευτών, δηλαδή με 120 ψήφους, ανεξαρτήτως πλειοψηφίας. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον η πρόταση λάβει ευρύτερη στήριξη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αποκτά πραγματικό κοινοβουλευτικό βάρος και δεν παραμένει απλώς μια συμβολική πρωτοβουλία.

Η εικόνα που διαμορφώνεται, λοιπόν, είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκει συμμάχους στο αίτημά του για νέα κοινοβουλευτική διερεύνηση, έστω κι αν οι αντιπολιτευτικές δυνάμεις δεν ταυτίζονται πλήρως σε όλα τα επόμενα βήματα. Το αν αυτή η συγκλίνουσα πίεση θα μετατραπεί σε κοινή κοινοβουλευτική πρωτοβουλία ή σε νέο γύρο σφοδρής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, θα φανεί όταν η πρόταση πάρει επίσημη μορφή στη Βουλή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



