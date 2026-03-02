Υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα: Στο κινητό του Γεωργιανού εντοπίστηκε το λογισμικό encryptor, το οποίο χρησιμοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης

Υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ από τις 10 Φεβρουαρίου ήταν ο 36χρονος Γεωργιανός που προσήχθη για κατασκοπεία στη Σούδα.

Ύποπτες κινήσεις Γεωργιανού στη Σούδα, προσήχθη για κατασκοπεία

Ο 36χρονος ήρθε από τη Γερμανία με απευθείας πτήση στα Χανιά στις 2 Φεβρουαρίου και όλο αυτό το διάστημα παρατηρήθηκε ότι έκανε κινήσεις γύρω από τον κόλπο της Σούδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην κατοχή του είχε φωτογραφίες από το αεροπλανοφόρο «Gerald Ford», που είχε αποπλεύσει από την αμερικανική στρατιωτική βάση στις 26 Φεβρουαρίου.

Στο κινητό του εντοπίστηκε το λογισμικό encryptor, το οποίο χρησιμοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης, και θεωρείται ότι λάμβανε εντολές απευθείας από το Ιράν μέσω της εφαρμογής αυτής.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Γεωργιανός διέμεινε για πέντε ημέρες, από τις 10 Φεβρουαρίου, απέναντι από κόμβο της Σούδας.

Ο 36χρονος κυκλοφορούσε, παρατηρούσε και φωτογράφιζε.

Να σημειωθεί ότι το ίδιο λογισμικό είχε στο κινητό του και ο Αζέρος που συνελήφθη για κατασκοπεία τον περασμένο Ιούνιο. Σημειώνεται ότι ο Αζέρος, χρησιμοποιώντας το λογισμικό, κρυπτογραφούσε τα αρχεία και τα έστελνε στον παραλήπτη, ενώ μετά από μικρό χρονικό διάστημα τα αρχεία διαγράφονταν.

Πώς έγινε η προσαγωγή του

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Γεωργιανός το Σάββατο έφτασε στην Αθήνα από τα Χανιά, και σήμερα, καθώς κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο, προσήχθη, παρόλο που δεν ήταν γνωστός ο προορισμός του.

Η ΕΥΠ και η Αντιτρομοκρατική εξετάζουν τον Γεωργιανό και αναμένεται να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

