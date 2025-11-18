Υπόθεση Λάλα: Με πολυτελή BMW που νοίκιασε ο άλλοτε εξ απορρήτων του Νίκου Παππά, Μανώλης Πετσίτης, κινήθηκαν οι εκτελεστές του

Ο Μανώλης Πετσίτης, που ήταν συμμαθητής του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, είχε αναλάβει ρόλο «ειδικού συμβούλου» και έφερνε εις πέρας ειδικές αποστολές την περίοδο της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ συχνά, τότε, έδινε το παρών στο Μαξίμου

Υπόθεση Λάλα: Με πολυτελή BMW που νοίκιασε ο άλλοτε εξ απορρήτων του Νίκου Παππά, Μανώλης Πετσίτης, κινήθηκαν οι εκτελεστές του
18 Νοέ. 2025 17:47
Pelop News

Ο Μανώλης Πετσίτης, άλλοτε εξ απορρήτων του Νίκου Παππά, είχε μισθώσει την πολυτελή BMW, με την οποία οι πληρωμένοι εκτελεστές του Γιάννη Λάλα είχαν πάει στο Παγκράτι τον περασμένο Σεπτέμβριο και αποπειράθηκαν να σκοτώσουν έναν 34χρονο, ο οποίος στο παρελθόν είχε εργασθεί σε εταιρεία του Λάλα.

Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου, τον έστειλαν στο νοσοκομείο γιατί ζήτησε πίσω κράνος που του έκλεψαν!

Όπως έχει προκύψει από την αστυνομική έρευνα οι εκτελεστές του Λάλα είναι οι ίδιοι που αποπειράθηκαν να σκοτώσουν και τον 34χρονο. Στο Παγκράτι μετέβησαν με την BMW που όπως προέκυψε ήταν μισθωμένη από τον Μανώλη Πετσίτη.

Ο Μανώλης Πετσίτης, που ήταν συμμαθητής του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, είχε αναλάβει ρόλο «ειδικού συμβούλου» και έφερνε εις πέρας ειδικές αποστολές την περίοδο της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ συχνά, τότε, έδινε το παρών στο Μαξίμου. Ο ίδιος λειτουργούσε ως «μεσάζων» ενώ εμφανιζόταν και ως φορολογικός εκπρόσωπος στην Ελλάδα για Κύπριους δικηγόρους.

Ακόμη, φαίνεται να είχε κι ένα σύνθετο δίκτυο επαφών μέχρι και με αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. μεταξύ των οποίων και ο δολοφονηθείς πρώην αστυνομικός Σπ. Παπαχρήστου, καθώς το τηλέφωνο του Μανώλη Πετσίτη είχε βρεθεί στην ατζέντα του πρώην ενστόλου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:55 Καραλής: Υποψήφιος για το βραβείο Fair Play της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας στίβου
17:52 Τέλη κυκλοφορίας: Ποια οχήματα δεν θα πληρώσουν με νέα ρύθμιση
17:48 Αιγιάλεια: Δωρεάν διανομή καυσόξυλων σε νοικοκυριά μέσω Πρόνοιας και κοινωνικές δράσεις
17:47 Υπόθεση Λάλα: Με πολυτελή BMW που νοίκιασε ο άλλοτε εξ απορρήτων του Νίκου Παππά, Μανώλης Πετσίτης, κινήθηκαν οι εκτελεστές του
17:40 Όταν η τέχνη γίνεται προσφορά: Μεγάλη συναυλία στήριξης για τους πυρόπληκτους
17:35 Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου, τον έστειλαν στο νοσοκομείο γιατί ζήτησε πίσω κράνος που του έκλεψαν!
17:34 Θεοδωρικάκος – Γκιλφόιλ: Το λιμάνι στα ναυπηγεία της Ελευσίνας μετατρέπεται σε ενεργειακό, εμπορικό και διαμετακομιστικό κέντρο
17:29 ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Νέα Δημοκρατία κάνει λόγο για βαρύτατες ευθύνες Σημανδράκου-Τυχεροπούλου
17:23 Νέος Κόσμος: Φρικιαστική ομολογία, τον σκότωσε στο ξύλο γιατί του έκλεισε τον δρόμο!
17:17 Η αξιολόγηση της ΕΕ απο το ΕΕΣ εμπνέει εμπιστοσύνη στους πολίτες
17:17 «Όλοι είχαν όπλα και πυροβολούσαν το κοπέλι μου και μου το σκότωσαν», κατάθεση που «καίει» για τα Βορίζια
17:08 «Η ζωή δεν έχει undo» γι’αυτό “Καν’το σωστά” – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας σε σχολεία
17:00 Κηδεία Δημήτρη Σταμάτη: Πλήθος κόσμου είπε αντίο στον πρώην υπουργό – Ο Αντώνης Σαμαράς εκφώνησε επικήδειο
17:00 Διαμαρτυρία στο Αίγιο: «Κάντε το Πρωτοδικείο ξανά αυτοτελές…»!
16:53 Επίσημη Παρουσίαση της νέας εφαρμογής TAXI PATRAS 18300 με γνώμονα την προσβασιμότητα, την ασφάλεια και την καινοτομία
16:47 Βουλή: Διακομματικά συλλυπητήρια για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη
16:46 Το Κουρασάο ετοιμάζεται για το Μουντιάλ – Γράφει ιστορία με την πρόκριση
16:45 Η “Σκυλίσια Ζωή” στο Επίκεντρο+: Η Αννέτα Παπαθανασίου ξεδιπλώνει το χιούμορ και τις σκιές της οικογένειας
16:41 Η αλβανική μαφία φέρεται να είχε σχέδιο δολοφονίας του γενικού εισαγγελέα Βρυξελλών
16:39 To Bitcoin έχασε όλα τα κέρδη του 2025 – Έπεσε κάτω και από τα $90.000
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ