Υπόθεση Λόρας: Στο μικροσκόπιο το μυστηριώδες τηλεφώνημα πριν την αναχώρησή της

Νέα δεδομένα εξετάζουν οι αναλυτές της Ελληνικής Αστυνομίας στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από το Ρίο Πατρών, με το βάρος των ερευνών να πέφτει πλέον σε ένα μυστηριώδες τηλεφώνημα που φέρεται να δέχθηκε λίγο πριν αναχωρήσει για το εξωτερικό.

Έχουν συμπληρωθεί 25 ημέρες από τη στιγμή που η ανήλικη έφυγε από το σπίτι της, το πρωινό της 8ης Ιανουαρίου, λέγοντας στους δικούς της ότι θα μεταβεί στο σχολείο. Έκτοτε τα ίχνη της χάθηκαν, ενώ οι έρευνες οδήγησαν τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι λίγες ώρες αργότερα ταξίδεψε από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό τη Φρανκφούρτη και στη συνέχεια, σύμφωνα με εκτιμήσεις, στο Αμβούργο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η τηλεφωνική επικοινωνία που είχε κατά τη διαδρομή της προς το αεροδρόμιο. Όπως κατέθεσε ο οδηγός ταξί που τη μετέφερε, η 16χρονη μιλούσε χαμηλόφωνα στο κινητό της τηλέφωνο, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι δεν κινήθηκε μόνη της, αλλά είχε επικοινωνία με άτομο που γνώριζε τις κινήσεις της.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να εντοπίσουν τον νέο αριθμό τηλεφώνου που φέρεται να χρησιμοποίησε, καθώς λίγες ώρες πριν είχε διαγράψει τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είχε προμηθευτεί νέο κινητό, άγνωστο στο οικογενειακό της περιβάλλον.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο χρονικό διάστημα από τις 11:47 έως τις 12:30 της 8ης Ιανουαρίου, όταν επιχειρείται μέσω κεραιών κινητής τηλεφωνίας ο εντοπισμός του στίγματος της συσκευής που χρησιμοποιούσε. Με βάση και το κινητό τηλέφωνο του οδηγού ταξί, οι Αρχές αναζητούν ποια άλλη γραμμή ήταν ενεργή σε κοντινή απόσταση, προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο συνομιλητής της.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, ενώ έχει ζητηθεί συνδρομή και από τις γερμανικές αρχές. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να διαπιστωθεί αν η ανήλικη είχε βοήθεια στην αποχώρησή της από τη χώρα και ποιοι γνώριζαν το σχέδιό της.

