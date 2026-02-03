Υπόθεση Λόρας: Το μήνυμα της Lufthansa στην ΕΛΑΣ – «Ταξίδεψε μόνη της, δεν έχουμε άλλες πληροφορίες»

Το επίσημο μήνυμα της Lufthansa προς την ΕΛ.ΑΣ. αποτελεί το νεότερο και καθοριστικό στοιχείο στην υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα.

Η γερμανική αεροπορική εταιρεία, έπειτα από πέντε διαδοχικά αιτήματα των ελληνικών Αρχών, επιβεβαίωσε τελικά ότι η ανήλικη ταξίδεψε μόνη της από την Αθήνα στη Γερμανία, την ίδια ημέρα που δηλώθηκε η εξαφάνισή της.

Στο λιτό μήνυμα που απέστειλε προς την ΕΛ.ΑΣ., η Lufthansa αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η Λόρα ταξίδεψε μόνη της στην πτήση LH1283 στις 8 Ιανουαρίου 2026. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες.»

Στη Γερμανία η 16χρονη Λόρα: Επιβεβαίωσε η Lufthansa το ταξίδι πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της

Η απάντηση αυτή επιβεβαιώνει επίσημα τις εκτιμήσεις των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ., τα οποία από τις πρώτες ημέρες είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η 16χρονη είχε αναχωρήσει αεροπορικώς για τη Γερμανία.

Όπως έχει δηλώσει και η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η συγκεκριμένη κατεύθυνση αποτελούσε βασικό άξονα των ερευνών ήδη από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισης. Παράλληλα, έχει εκφράσει τη δυσαρέσκεια της αστυνομίας για το γεγονός ότι η ενημέρωση από την αεροπορική εταιρεία δεν έγινε νωρίτερα, παρότι –όπως διευκρινίστηκε– οι Αρχές είχαν τη συναίνεση των γονέων της ανήλικης για την αναζήτηση στοιχείων.

Η επιβεβαίωση του ταξιδιού μέσω του μηνύματος της Lufthansa κλείνει οριστικά το ενδεχόμενο η 16χρονη να βρίσκεται στην Ελλάδα και μεταφέρει πλέον το βάρος της υπόθεσης στη Γερμανία, όπου έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες Αρχές και συνεχίζεται η αναζήτησή της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



