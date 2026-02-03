Στη Γερμανία η 16χρονη Λόρα: Επιβεβαίωσε η Lufthansa το ταξίδι πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της

Από νέο σημείο εκκίνησης συνεχίζεται η έρευνα για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας, καθώς επιβεβαιώθηκε και επίσημα ότι το ανήλικο κορίτσι ταξίδεψε αεροπορικώς στη Γερμανία. Όπως γνωστοποίησε η Lufthansa στις ελληνικές Αρχές, η 16χρονη επιβιβάστηκε σε πτήση για Φρανκφούρτη στις 8 Ιανουαρίου, πριν ακόμη δηλωθεί η εξαφάνισή της.

Η επιβεβαίωση δόθηκε μετά από πέντε αιτήματα της ΕΛ.ΑΣ., τα οποία είχαν αποσταλεί από τις 12 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αστυνομικές αρχές ήταν ήδη πεπεισμένες ότι η ανήλικη είχε μεταβεί στη Γερμανία από τις πρώτες ημέρες της εξαφάνισής της, ωστόσο η επίσημη επιβεβαίωση καθυστέρησε περίπου 25 ημέρες.

Η 16χρονη ταξίδεψε ανενόχλητη, καθώς οι κανονισμοί της αεροπορικής εταιρείας επιτρέπουν σε άτομα της ηλικίας της να ταξιδεύουν χωρίς συνοδό. Παράλληλα, στο αεροδρόμιο δεν είχε εκδοθεί ακόμη σήμα αναζήτησης, καθώς η εξαφάνιση δηλώθηκε περίπου δύο ώρες μετά την αναχώρησή της, στις 19:30 της ίδιας ημέρας.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η Λόρα είχε οργανώσει προσεκτικά τη διαδρομή της. Έφυγε από την Πάτρα, φέρεται να πούλησε κοσμήματα για να εξασφαλίσει χρήματα, κρύφτηκε για σύντομο χρονικό διάστημα στην περιοχή του Ζωγράφου και στις 8 Ιανουαρίου μετέβη σε τουριστικό γραφείο στην Ομόνοια, όπου αγόρασε εισιτήριο για την επόμενη διαθέσιμη πτήση προς Φρανκφούρτη. Στη συνέχεια μετέβη με ταξί στο αεροδρόμιο και αναχώρησε περίπου στις 17:30.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η ανήλικη κατάφερε να διανύσει απόσταση περίπου 2.300 χιλιομέτρων χωρίς να αφήσει ίχνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είχε μαζί της δύο κινητά τηλέφωνα: το ένα χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για αποστολή κρυπτογραφημένων e-mail μέσω ελβετικής υπηρεσίας και το δεύτερο για τηλεφωνικές επικοινωνίες, στοιχείο που δείχνει ότι είχε λάβει μέτρα για την αποφυγή εντοπισμού της.





Οι γονείς της 16χρονης έχουν δηλώσει ότι δεν διαθέτουν γνωστούς στη Φρανκφούρτη, ενώ στο Αμβούργο διαμένουν συγγενικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο ετεροθαλής αδελφός της, ο οποίος, σύμφωνα με όσα κατέθεσε στις γερμανικές Αρχές, δεν γνωρίζει τίποτα για την υπόθεση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και σε ένα πρόσωπο που χαρακτηρίζεται ως «κλειδί» στην υπόθεση: πρόκειται για γυναίκα που η Λόρα εμπιστευόταν απόλυτα και την οποία θεωρούσε δεύτερη μητέρα. Η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να είχε καταγγείλει στο παρελθόν τον πατέρα της 16χρονης στις γερμανικές Αρχές, γεγονός που είχε οδηγήσει την ανήλικη για λίγες ημέρες σε δομή φιλοξενίας.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της Αστυνομίας για τη μη έγκαιρη ενημέρωση από την αεροπορική εταιρεία, σημειώνοντας ότι, παρότι δεν υπήρχε εισαγγελική παραγγελία —καθώς η υπόθεση δεν αφορά ποινικό αδίκημα— υπήρχε η συναίνεση των γονέων για τη συλλογή πληροφοριών. Όπως υπογράμμισε, όταν πρόκειται για την εξαφάνιση ενός παιδιού, η έγκαιρη επικοινωνία θα μπορούσε να είχε διευκολύνει ουσιαστικά τις έρευνες.

Πλέον, οι γερμανικές Αρχές έχουν ενημερωθεί επίσημα και η υπόθεση βρίσκεται στη δική τους αρμοδιότητα, με την ελληνική αστυνομία να παρακολουθεί την εξέλιξη χωρίς δυνατότητα περαιτέρω παρέμβασης.

