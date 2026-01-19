Υπόθεση Μαζωνάκη: Ο εισαγγελέας ζητά διευκρινίσεις από τον καταγγέλλοντα

Στο στάδιο της εισαγγελικής αξιολόγησης περνά η μήνυση που έχει κατατεθεί σε βάρος του Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς ο εισαγγελέας ζητά συμπληρωματικές διευκρινίσεις από τον καταγγέλλοντα.

Υπόθεση Μαζωνάκη: Ο εισαγγελέας ζητά διευκρινίσεις από τον καταγγέλλοντα
19 Ιαν. 2026 14:24
Pelop News

Εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση που αφορά τη μήνυση για σεξουαλικές παρενοχλήσεις την οποία έχει καταθέσει ο νεαρός τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή «Buongiorno» το πρωί της Δευτέρας (19/1/2026), ο αρμόδιος εισαγγελέας ζήτησε από τον καταγγέλλοντα να προσέλθει στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων προκειμένου να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με τα περιστατικά που περιγράφονται στη μήνυση.

Το σχετικό έγγραφο φέρεται να εστάλη την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου και αποτελεί το πρώτο βήμα της εισαγγελικής διερεύνησης της υπόθεσης. Στο στάδιο αυτό, ο εισαγγελέας αξιολογεί τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί και τις διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν, προκειμένου να αποφασίσει για την περαιτέρω πορεία της διαδικασίας.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της φάσης, ο εισαγγελέας έχει τη δυνατότητα είτε να διατάξει προκαταρκτική εξέταση για τη συλλογή πρόσθετων στοιχείων, είτε να ασκήσει απευθείας ποινική δίωξη βάσει της μήνυσης, είτε να θέσει την υπόθεση στο αρχείο.

Σε περίπτωση που επιλεγεί μία από τις δύο πρώτες εκδοχές, θα κληθεί και η πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη να προσέλθει στην Ευελπίδων και να τοποθετηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

