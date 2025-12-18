Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται σήμερα ο φερόμενος αρχηγός και ο λογιστής για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγούνται σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, ο 47χρονος αγροτοσυνδικαλιστής, που θεωρείται από τις αρχές αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και ο λογιστής, για να απολογηθούν ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή στην υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Η διαδικασία των απολογιών ξεκίνησε τις προηγούμενες ημέρες, με αρκετούς από τους συλληφθέντες να αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Το απόγευμα της Τετάρτης, μετά την απολογία τους, αφέθηκαν ελεύθερες η σύζυγος και η αδερφή του 47χρονου αγροτοσυνδικαλιστή. Στη σύζυγο επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση 200.000 ευρώ, ενώ στην αδερφή 100.000 ευρώ. Και στις δύο τέθηκε ο όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ενώ η καταβολή των εγγυήσεων πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2026.

Η υπόθεση αφορά εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εισέπραξε παράνομα περίπου 1,7 εκατομμύρια ευρώ μέσω ψευδών δηλώσεων για αγροτικές ενισχύσεις την περίοδο 2019-2025.

