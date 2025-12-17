Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι και οι επτά κατηγορούμενοι με βαρείς όρους και εγγυήσεις

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες για το κύκλωμα αγροτικών επιδοτήσεων. Ελεύθεροι με εγγυήσεις έως 200.000 ευρώ οι επτά κατηγορούμενοι – Αύριο Χιλετζάκης και Λαμπράκης.

17 Δεκ. 2025 22:17
Pelop News

Ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης ο δεύτερος γύρος απολογιών στην υπόθεση του κυκλώματος παράνομων αγροτικών ενισχύσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά από πολύωρη διαδικασία, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την αποφυλάκιση και των επτά κατηγορουμένων που παρουσιάστηκαν σήμερα ενώπιόν τους, επιβάλλοντας αυστηρούς περιοριστικούς όρους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, υψηλές χρηματικές εγγυήσεις.

Η σύζυγος του Μύρωνα Χιλετζάκη, που θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση για την Κρήτη, αφέθηκε ελεύθερη με την υποχρέωση καταβολής εγγύησης 200.000 ευρώ και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Η αδερφή του Χιλετζάκη αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση 100.000 ευρώ και τον ίδιο περιοριστικό όρο.

Και οι δύο γυναίκες φέρεται να ισχυρίστηκαν κατά την απολογία τους ότι δεν είχαν καμία ανάμειξη στις αιτήσεις επιδοτήσεων και ότι η διαχείριση των λογαριασμών και των χρημάτων γινόταν αποκλειστικά από τον Μύρωνα Χιλετζάκη.

Η σύζυγος του Γιώργου Λαμπράκη, δικηγόρος στο επάγγελμα, αφέθηκε ελεύθερη χωρίς χρηματική εγγύηση και μόνο με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποστηρίζοντας ότι είχε τυπική μόνο συμμετοχή σε τραπεζικό λογαριασμό του συζύγου της.

Ένας 54χρονος κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 5.000 ευρώ και απαγόρευση εξόδου, ενώ σε 43χρονη επιβλήθηκε μόνον ο όρος απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Ζευγάρι αγροτών ηλικίας 58 και 55 ετών αφέθηκαν ελεύθεροι με απαγόρευση εξόδου, ενώ στον άνδρα επιβλήθηκε επιπλέον εγγύηση 5.000 ευρώ. Αμφότεροι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Με τις αποφάσεις αυτές, όλοι οι 14 κατηγορούμενοι που έχουν απολογηθεί μέχρι τώρα παραμένουν εκτός φυλακής, με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις ανά περίπτωση.

Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν ο Μύρωνας Χιλετζάκης και ο Γιώργος Λαμπράκης, που θεωρούνται οι κύριοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.

