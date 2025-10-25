Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκε κατηγορούμενος με συναλλαγές με τον φερόμενο ως αρχηγό

Τον δρόμο για τη φυλακή σε κατηγορούμενο της μεγάλης, νέας, δικογραφίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έδειξαν σήμερα η Ευρωπαία Εισαγγελέας και ο Ευρωπαίος ανακριτής που χειρίζονται τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για άνδρα, ο οποίος από τα στοιχεία, εμφανίζεται να έχει πολλές συναλλαγές από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης με τον οποίο μάλιστα συνδέεται και με οικογενειακή σχέση.

Σήμερα και μέχρι αυτή την ώρα έχουν απολογηθεί άλλοι οκτώ κατηγορούμενοι στον Ευρωπαίο ανακριτή και έχουν αφεθεί ελεύθεροι με όρους. Απομένουν σήμερα οι απολογίες άλλων τριών κατηγορουμένων.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πρώτη προφυλάκιση κατηγορούμενου της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την οποία κατηγορούνται 37 άτομα. Η διαδικασία των απολογιών θα συνεχιστεί αύριο και Δευτέρα καθώς οι κατηγορούμενοι οδηγούνται κατά ομάδες στο γραφείο του ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα.

