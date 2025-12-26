Υπόθεση Παπαδοπούλου: Προθεσμία μέχρι την Τρίτη πήρε ο 60χρονος γιος – Τα στοιχεία που τον οδήγησαν ενώπιον του ανακριτή

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο 60χρονος γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 87χρονης μητέρας του στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα και στη συνέχεια οδηγήθηκε στον ανακριτή.

Ο 60χρονος είχε συλληφθεί νωρίτερα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, εξέλιξη που σηματοδοτεί την πλήρη ανατροπή της αρχικής εκτίμησης για τον θάνατο της ηλικιωμένης γυναίκας, ο οποίος επί χρόνια θεωρούνταν αποτέλεσμα ατυχήματος.

Το «ατύχημα» που κατέρρευσε

Για σχεδόν τέσσερα χρόνια, στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον της Ελένης Παπαδοπούλου – χήρας του γνωστού πλαστικού χειρουργού και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδοπούλου – κυριαρχούσε η εκδοχή ότι είχε αποκοιμηθεί με αναμμένο τσιγάρο, προκαλώντας άθελά της πυρκαγιά. Η εκδοχή αυτή στηρίχθηκε στο γεγονός ότι η ηλικιωμένη ήταν φανατική καπνίστρια και θεωρήθηκε πως αρχικά έχασε τις αισθήσεις της από τις αναθυμιάσεις.

Ωστόσο, τα ευρήματα από τον τόπο της πυρκαγιάς δεν συμβάδιζαν με ένα τυχαίο περιστατικό. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας της Αγγελικής Νικολούλη, πραγματογνώμονες του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο καναπές, ο περιβάλλων χώρος και το σώμα της γυναίκας είχαν προηγουμένως διαβραχεί με μεγάλη ποσότητα εύφλεκτου υγρού, στοιχείο που παραπέμπει σε πρόθεση.

Βενζίνη, ηρεμιστικό και χαμηλό μονοξείδιο

Καθοριστικά κρίθηκαν τα ευρήματα της Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Οι ειδικοί που εξέτασαν τα ρούχα του θύματος ταυτοποίησαν το εύφλεκτο υγρό ως βενζίνη, με την οποία –σύμφωνα με τα στοιχεία– η γυναίκα περιλούστηκε πριν πυρποληθεί.

Παράλληλα, τα τοξικολογικά αποτελέσματα έδειξαν την παρουσία ηρεμιστικής ουσίας στον οργανισμό της, ενώ το ποσοστό μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα της ανερχόταν μόλις στο 5%, επίπεδο που θεωρείται συμβατό με καπνιστή και όχι με άνθρωπο που πέθανε από εισπνοή καπνού πριν την απανθράκωση.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι η 87χρονη δεν ήταν σε θέση να αντιδράσει. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, προηγήθηκε η θανάτωσή της, ακολούθησε η διαβροχή με εύφλεκτο υγρό και στη συνέχεια ο εμπρησμός, με σκοπό να εξαφανιστούν τα ίχνη του εγκλήματος.

Ο 60χρονος παραμένει κρατούμενος και αναμένεται να δώσει τη δική του εκδοχή ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη, σε μια απολογία που θεωρείται κρίσιμη για την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης.

