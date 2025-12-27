Υπόθεση Παπαδοπούλου: Τα στοιχεία που απέκλεισαν το «ατύχημα» – Φάρμακα, φωτιά και η στάση του γιου μετά τον θάνατο

Δεν ήταν η πυρκαγιά που προκάλεσε τον θάνατο της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι, αλλά όσα προηγήθηκαν. Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, η απουσία ενδείξεων θανάτου από εισπνοή καπνού και μια σειρά συμπεριφορικών και οικονομικών δεδομένων οδήγησαν τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή όταν ξέσπασε η φωτιά.

Το στοιχείο-κλειδί: Η τοξικολογική εικόνα

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξαν τα τοξικολογικά ευρήματα. Στον οργανισμό της 87χρονης ανιχνεύθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις ηρεμιστικών ουσιών, φάρμακα τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία, δεν λάμβανε κανονικά.

Παράλληλα, τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα κρίθηκαν συμβατά με καπνίστρια, χωρίς όμως να στοιχειοθετούν θάνατο από εισπνοή καπνού. Η εκτίμηση των ειδικών ήταν σαφής: η φωτιά δεν αποτέλεσε την αιτία θανάτου.

Το αφήγημα που κατέρρευσε

Ο βασικός κατηγορούμενος από την πρώτη στιγμή υποστήριζε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από αναμμένο τσιγάρο. Ωστόσο, το σενάριο αυτό δεν επιβεβαιώθηκε από τα επιστημονικά δεδομένα.

Καθώς η έρευνα προχωρούσε, οι αντιφάσεις στις περιγραφές του πλήθαιναν, ενώ η βεβαιότητα με την οποία υποστήριζε ότι η υπόθεση είχε «κλείσει» άρχισε να αξιολογείται διαφορετικά από τις Αρχές.

Η συμπεριφορά μετά τον θάνατο

Ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε και στη στάση του κατηγορουμένου μετά τον θάνατο της μητέρας του. Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενικών προσώπων, δεν παρέστη ούτε στην κηδεία της, αποφεύγοντας κάθε επαφή με το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Το στοιχείο αυτό δεν αξιολογήθηκε μεμονωμένα, αλλά εντάχθηκε στη συνολική εικόνα συμπεριφοράς, σε συνδυασμό με τις αντιφάσεις και τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας.

Η οικονομική διάσταση

Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπήκαν και τα οικονομικά δεδομένα. Μητέρα και γιος φέρονται να είχαν σοβαρή διαφωνία για το διαμέρισμα της οδού Λυκαβηττού, την ώρα που ο 60χρονος αντιμετώπιζε σημαντικά χρέη, που εκτιμώνται περίπου στις 400.000 ευρώ, και είχε κινηθεί προς την πώλησή του.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξε και ο εντοπισμός μπιτονιού με βενζίνη στο σπίτι του, εύρημα που ενίσχυσε το σενάριο του εμπρησμού ως μέσου συγκάλυψης.

Πώς «έδεσε» η υπόθεση

Σύμφωνα με την εικόνα που έχουν πλέον σχηματίσει οι Αρχές, τα στοιχεία συνθέτουν ένα σαφές σενάριο: χορήγηση φαρμάκων, θάνατος πριν από την εκδήλωση της φωτιάς και, στη συνέχεια, εμπρησμός με στόχο την αλλοίωση των συνθηκών.

Η υπόθεση έχει πλέον περάσει από το στάδιο της αμφιβολίας σε εκείνο της ποινικής αξιολόγησης, με τα κρίσιμα στοιχεία να έχουν κλείσει οριστικά το κεφάλαιο του «τραγικού ατυχήματος».

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην απολογία του κατηγορουμένου και στην αξιολόγηση των στοιχείων από τη Δικαιοσύνη. Για τις Αρχές, ωστόσο, το κρίσιμο ερώτημα έχει ήδη απαντηθεί: ο θάνατος της 87χρονης δεν προήλθε από τη φωτιά, αλλά από ενέργειες που προηγήθηκαν αυτής.

