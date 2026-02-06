Υπόθεση revenge porn στην Ηλεία: Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 17χρονου, ανήλικη το θύμα

Υπόθεση διακίνησης προσωπικού υλικού ανήλικης εξετάζουν οι αρχές στην Ηλεία. Η αστυνομία σχημάτισε δικογραφία σε βάρος 17χρονου, ενώ η υπόθεση οδηγείται πλέον στη Δικαιοσύνη.

Υπόθεση revenge porn στην Ηλεία: Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 17χρονου, ανήλικη το θύμα
06 Φεβ. 2026 12:04
Pelop News

Δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία σχηματίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας σε βάρος 17χρονου, ύστερα από καταγγελία που αφορά διαδεικτυακή διακίνηση προσωπικού υλικού ανήλικης.

Σύμφωνα με την καταγγελία γονέα της μαθήτριας, ο κατηγορούμενος φέρεται το καλοκαίρι του 2025 να προχώρησε στη διαμοίραση ψηφιακού υλικού που απεικονίζει την ανήλικη και σχετίζεται με την προσωπική της ζωή, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, με παράλληλη έδρα την Αμαλιάδα, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.

Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί και η διεύθυνση του σχολικού συγκροτήματος όπου φοιτά η ανήλικη, ενώ η υπόθεση εξετάζεται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:07 ΝΟΠ: Σημαντικές διακρίσεις για 4 κολυμβητές
13:07 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου – Για πόσες ώρες θα στερέψουν οι βρύσες
13:05 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Φεβρουαρίου
13:01 Αιχμές Πολάκη για Τσίπρα και Στρατινάκη με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου – Εσωκομματικοί κραδασμοί στον ΣΥΡΙΖΑ
13:00 Αχαΐα: Στο μικροσκόπιο η ασφάλεια στην εργασία – Ελλιπής ενημέρωση και αλλαγές στις άδειες επιχειρήσεων στο επίκεντρο
12:54 Δανία: Χάος από τις χιονοπτώσεις, ακυρωθήκαν πτήσεις και έκλεισαν σχολεία
12:48 Ιαπωνία: Ο Τραμπ στηρίζει την Σανάε Τακαΐτσι για τις εκλογές
12:47 Παραίτηση Στρατινάκη από την Ανεξάρτητη Αρχή για την Αγορά – Εξελίξεις και για δημοσιογράφο της ΕΡΤ στην υπόθεση Παναγόπουλου
12:44 «Η Γέννηση ενός Φασίστα» στο Θέατρο Επίκεντρο+: Το έργο του Νίκου Κούνδουρου έρχεται στην Πάτρα στις 14 Φεβρουαρίου
12:39 Ηλεία: Προβλήματα υδροδότησης μετά τη σφοδρή κακοκαιρία – Έως και πέντε ημέρες για αποκατάσταση του αγωγού
12:37 Κύθνος: Το νησί με τις …104 παραλίες
12:35 Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών
12:29 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Διήμερο γεμάτο εκδηλώσεις πριν την κορύφωση – Παρελάσεις, συναυλίες και δράσεις σε όλη την πόλη
12:27 Πακιστάν: Μεγάλη έκρηξη στο Ισλαμαμπάντ, νεκροί και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
12:25 Κουτσούμπας από Πειραιά: «Η ανθρώπινη ζωή πάνω από τα κέρδη» – Μηνύματα για ασφάλεια στην εργασία και διεθνή αλληλεγγύη
12:22 Απάτες με SMS σε έξαρση: Ψεύτικα μηνύματα από ΑΑΔΕ, ΕΛΤΑ και «πρόστιμα» παγιδεύουν πολίτες
12:18 Πάτρα: Ο Κώστας Σβόλης στην ενημέρωση του Μ. Γραφάκου για τα απορρίμματα
12:16 Ιόνια Οδός: Σε εξέλιξη έργα παράκαμψης μετά την κατολίσθηση στη Συκούλα – Αβέβαιο το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:15 Κυβερνοκατασκοπεία σε 37 χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα
12:09 Το FBI ανακοίνωσε αμοιβή για τον εντοπισμό μητέρας διάσημης δημοσιογράφου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ