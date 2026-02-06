Υπόθεση revenge porn στην Ηλεία: Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 17χρονου, ανήλικη το θύμα

Δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία σχηματίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας σε βάρος 17χρονου, ύστερα από καταγγελία που αφορά διαδεικτυακή διακίνηση προσωπικού υλικού ανήλικης.

Σύμφωνα με την καταγγελία γονέα της μαθήτριας, ο κατηγορούμενος φέρεται το καλοκαίρι του 2025 να προχώρησε στη διαμοίραση ψηφιακού υλικού που απεικονίζει την ανήλικη και σχετίζεται με την προσωπική της ζωή, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, με παράλληλη έδρα την Αμαλιάδα, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.

Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί και η διεύθυνση του σχολικού συγκροτήματος όπου φοιτά η ανήλικη, ενώ η υπόθεση εξετάζεται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές.

