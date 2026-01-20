Υπόθεση revenge porn Τούνη: Στην τελική ευθεία η δίκη – Την Παρασκευή η προβολή του βίντεο στο δικαστήριο

Στην τελική φάση της μπαίνει η δίκη για την υπόθεση revenge porn που έχει καταγγείλει η Ιωάννα Τούνη. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος που την εκπροσωπεί, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή Super Katerina, την Παρασκευή (23/01/2026) αναμένεται να προβληθεί μέσα στη δικαστική αίθουσα, κεκλεισμένων των θυρών, το επίμαχο βίντεο.

Στη συνέχεια προβλέπεται να ολοκληρωθούν οι καταθέσεις των μαρτύρων, δύο από την πλευρά της καταγγέλλουσας και δύο από την πλευρά των κατηγορουμένων. Η διαδικασία θα συνεχιστεί χωρίς παρουσία κοινού, ωστόσο η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να ανακοινωθεί με ανοιχτές τις πόρτες.

Η Ιωάννα Τούνη, σύμφωνα με τον συνήγορό της, δεν διεκδικεί χρηματική αποζημίωση. Όπως έχει τονίσει, στόχος της είναι να σταλεί ένα σαφές μήνυμα στήριξης σε γυναίκες που έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με παρόμοιες καταστάσεις.

«Δεν μπορώ να γνωρίζω αν η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή ή αν θα χρειαστεί διακοπή για άλλη ημερομηνία», δήλωσε ο κ. Δημητρακόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση πρέπει να εκδοθεί δημόσια, παρουσία δημοσιογράφων, καθώς –όπως είπε– αυτό αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Δικαιοσύνης.

Ο ίδιος αποκάλυψε επίσης ότι έχουν καταγραφεί απειλές από άγνωστο πρόσωπο, με τις Αρχές να έχουν εντοπίσει έναν αλλοδαπό, χωρίς ωστόσο –μέχρι στιγμής– να υπάρχουν επαρκή στοιχεία.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε το καλοκαίρι του 2017 στη Χαλκιδική και περιγράφεται αναλυτικά στο πολυσέλιδο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, το οποίο οδήγησε στην παραπομπή των δύο κατηγορουμένων σε δίκη για διαρροή προσωπικών δεδομένων.

Το revenge porn βίντεο ήρθε στο φως το 2020, όταν η Ιωάννα Τούνη υπέβαλε μήνυση, αναφερόμενη δημόσια τόσο μέσω των social media όσο και σε συνεντεύξεις της στην ηθική και ψυχολογική βλάβη που υπέστη από τη διαρροή του υλικού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



