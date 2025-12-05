Υπόθεση θρίλερ με Αυτοκίνητο που βρέθηκε αναποδογυρισμένο σε κανάλι! ΦΩΤΟ

Σε θρίλερ εξελίσσεται στο χωριό Σταφιδόκαμπος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης. Όπως αναφέρει το ilialive.gr, σήμερα το απόγευμα εντοπίστηκε μέσα σε κανάλι αναποδογυρισμένο ένα αυτοκίνητο τύπου τζιπ.

Γιατί τιμωρήθηκε με ισόβια κάθειρξη ο ανιψιός που σκότωσε την θεία του; «Η υπόθεση στήθηκε από συγκεκριμένα άτομα. Εγώ την αγαπούσα και την πρόσεχα» υποστήριξε, ΦΩΤΟ

Στο σημείο έσπευσαν οι αρχές όπου κατάφεραν να σηκώσουν το αυτοκίνητο, στο οποίο δεν υπάρχει κανένα άτομο μέσα.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, αυτή την ώρα γίνεται έρευνα και στο κανάλι μήπως άτομο ή άτομα που βρίσκονταν μέσα στο όχημα εκτινάχτηκαν από αυτό

Παράλληλα εξετάζεται και το σενάριο ο οδηγός του οχήματος να το έριξε στο κανάλι και να το εγκατέλειψε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανότατα αλλοδαποί εργάτες γης έπεσαν με το τζιπ στο κανάλι και το εγκατέλειψαν χωρίς να ενημερώσουν τις αρχές.

