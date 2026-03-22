Υπόθεση Τσαγκαράκη: Οι τρεις καταγγελίες-«κλειδιά» και οι βαριές κακουργηματικές διώξεις

Σε κλοιό σοβαρών δικαστικών περιπετειών βρίσκεται ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης

22 Μαρ. 2026 20:20
Σε κλοιό σοβαρών δικαστικών περιπετειών βρίσκεται ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης, ο οποίος κρατείται και αναμένεται να απολογηθεί την προσεχή Τρίτη. Η σύλληψή του από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήρθε ως αποτέλεσμα μεθοδικής έρευνας, η οποία πυροδοτήθηκε από τρεις συγκεκριμένες καταγγελίες που έφτασαν στις αρχές το τελευταίο διάστημα.

Το χρονικό των καταγγελιών

Η αντίστροφη μέτρηση για τον συλληφθέντα ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2026:

  • 24 Φεβρουαρίου: Ανώνυμο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έκανε λόγο για «συστηματική εξαπάτηση του κοινού» μέσω τηλεοπτικών και διαδικτυακών δημοπρασιών, επισυνάπτοντας φωτογραφίες υπόπτων έργων.

  • 6 Μαρτίου: Επώνυμη καταγγελία από εξέχον στέλεχος του χώρου της τέχνης ανέφερε την πώληση πλαστών έργων κορυφαίων Ελλήνων ζωγράφων, όπως των Φασιανού, Μυταρά και Τσαρούχη.

  • 19 Μαρτίου: Η καταγγελία Κύπριου βυζαντινολόγου για ένα Ευαγγέλιο του 1745 στάθηκε η αφορμή για την αστυνομική επιχείρηση, καθώς το αντικείμενο θεωρείται προστατευόμενο μνημείο.

Το βαρύ κατηγορητήριο

Ο εισαγγελέας άσκησε στον Γ. Τσαγκαράκη ποινική δίωξη για πέντε αδικήματα, τα τέσσερα εκ των οποίων είναι σε βαθμό κακουργήματος:

  • Υπεξαίρεση μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατ’ επάγγελμα.

  • Απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος).

  • Διακίνηση και κατοχή πλαστών έργων τέχνης με σκοπό την παραπλάνηση σε εμπορική κλίμακα.

  • Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου.

Οι αντιδράσεις των ειδικών

Ο νομικός σύμβουλος της Εθνικής Πινακοθήκης, Γιώργος Οικονομόπουλος, τόνισε πως ο νόμος 5271 του 2021 τιμωρεί πλέον ακόμη και την απλή κατοχή πλαστών έργων, εφόσον υπάρχει σκοπός παραπλάνησης. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Σωματείου Εκτιμητών Τέχνης, Αχιλλέας Τσαντίλης, επισήμανε πως οι χαμηλές τιμές εκκίνησης (π.χ. για έργα του Θεόφιλου) αποτελούσαν σαφή ένδειξη μη γνησιότητας.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Γώγος αμφισβήτησε τη νομική υπαγωγή της υπόθεσης του Ευαγγελίου στους ελληνικούς νόμους, υποστηρίζοντας ότι το κειμήλιο προέρχεται από την Ιταλία και εγείροντας ερωτήματα για το πού έπρεπε να εκδοθούν οι σχετικές άδειες.

