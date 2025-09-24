Υπουργείο Ανάπτυξης: Πρόστιμα 2,2 εκατ. ευρώ σε μεγάλα σούπερ μάρκετ

Μετά από ελέγχους που διεξήγαγε η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 2,2 εκατ. ευρώ σε δύο μεγάλες αλυσίδες super market για παραβάσεις του νόμου.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία «Lidl» καλείται να καταβάλει 805.340 ευρώ για παραβάσεις που αφορούν το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, κατόπιν ελέγχου που διατάχθηκε το 2024. Η εταιρεία «Σκλαβενίτης» τιμωρείται με πρόστιμο 1.440.000 ευρώ για παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, κατόπιν ελέγχου του καλοκαιριού του 2025.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, τόνισε ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών είναι αδιαπραγμάτευτη και επανέλαβε τη σημασία της κοινωνικής ευθύνης του λιανεμπορίου απέναντι στους πολίτες, ιδίως στα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα.

