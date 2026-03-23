Υπουργείο Παιδείας: Ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή για το 2026

23 Μαρ. 2026 19:10
Pelop News

Γνωστοποιήθηκαν από το υπουργείο Παιδείας τα αποτελέσματα των μεταθέσεων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τόσο στη Γενική Εκπαίδευση όσο και στην Ειδική Αγωγή, για το έτος 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει η περιοχή μετάθεσής τους, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τα κενά που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες καθώς και για την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης.

Με την ολοκλήρωση του τρέχοντος διδακτικού έτους, οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής στην οποία μετατίθενται, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία. Στην ίδια διαδικασία εντάσσονται και οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση λήγει στις 31 Αυγούστου 2026, δεδομένου ότι η απόσπαση εξακολουθεί να ισχύει έως την ημερομηνία αυτή.

Τα στελέχη της εκπαίδευσης παρουσιάζονται με τη λήξη του διδακτικού έτους στη Δ/νση Εκπ/σης της νέας περιοχής μετάθεσης και αναλαμβάνουν υπηρεσία στη θέση οριστικής τοποθέτησης ύστερα από τη λήξη της θητείας τους.

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης αλλά δεν περιλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες δεν μετατίθενται, είτε επειδή δεν υπήρχαν διαθέσιμες οργανικές θέσεις είτε επειδή άλλοι υποψήφιοι συγκέντρωσαν περισσότερα μόρια μετάθεσης.

1. Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών και σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) έτους 2026 – Δείτε ΕΔΩ

2. Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικής και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία έτους 2026 – Δείτε ΕΔΩ

3. Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία έτους 2026 – Δείτε ΕΔΩ

