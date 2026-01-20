Υπουργείο Παιδείας: Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά

Τι ανακοινώθηκε και τι θα ισχύσει

20 Ιαν. 2026 22:25
Όπως ανακοινώθηκε με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιηθούν τα αυριανά (21.01.2026) μαθήματα στα σχολεία της Αττικής και 5 ακόμη περιοχών της χώρας, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που αναμένεται να «χτυπήσει».

Συγκεκριμένα, το «πράσινο φως» έδωσε και το υπουργείο Παιδείας στο να γίνουν τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης, σε όσες περιοχές παραμείνουν κλειστά τα σχολεία. Έπειτα από την απόφαση της Περιφέρειας και τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων για ακραία καιρικά φαινόμενα από το πρωί της Τετάρτης οδηγούν στο κλείσιμο των σχολείων σε όλη την Αττική για να μην υπάρξουν προβλήματα τόσο κατά τις μετακινήσεις όσο και κατά την διάρκεια των μαθημάτων.

Υπενθυμίζεται, ότι λόγω των δυσχερών καιρικών φαινομένων η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου έχει θέσει σε red code εκτός από την Αττική και άλλες 5 περιοχές μετά το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας
Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού ενημερώνει ότι, σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση Περιφερειάρχη ή Δημάρχου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό.

Δεδομένου ότι σε ορισμένους Δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομαρκάκη σχετικά και βρίσκονται σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή της διαδικασίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Το Υπουργείο παρακολουθεί την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

