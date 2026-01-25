Υπουργικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει αύριο Δευτέρα, ποια η ατζέντα

Το Υπουργικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει αύριο, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026, στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται οι εξής εισηγήσεις και παρουσιάσεις νομοθετικών πρωτοβουλιών:

Εισήγηση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη για ρυθμίσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία ενός κράτους πιο φιλικού προς τον πολίτη.

Παρουσίαση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου των νομοθετικών πρωτοβουλιών για την προσιτή στέγη και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Παρουσίαση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση του νομοσχεδίου για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού.

Παρουσίαση από τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο τομέα.

Παρουσίαση από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη του νομοσχεδίου για τη σύσταση Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκου και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας.

Παρουσίαση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας σχετικά με την παραγωγή και χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών (ΕΕ) 2023/2413, 2024/1405 και της μερικής ενσωμάτωσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1788.

Παρουσίαση από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1463 και τη σύσταση Ενιαίας Ψηφιακής Υποδομής για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Επιπλέον, στις 18:00 της ίδιας ημέρας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με θέμα το πρόγραμμα «The Greek AI Accelerator», στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η Endeavor Greece στο Ωδείο Αθηνών.

