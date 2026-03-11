Υπουργός Αθλητισμού Ιράν: Η Εθνική ποδοσφαίρου δεν θα παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει επιπτώσεις και στο κομμάτι του αθλητισμού με τον υπουργό Αθλητισμού του Ιράν Αχμάντ Ντογιαμαλί, να δηλώνει για πρώτη φορά επίσημα ότι η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, παρόλο που έχει εξασφαλίσει την πρόκριση της στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί από τα μέσα Ιουνίου έως τα μέσα Ιουλίου σε ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικό, δεν θα συμμετάσχει στο τουρνουά.

Ο Ιρανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε σε συνέντευξη του στην κρατική τηλεόραση ότι η συμμετοχή της χώρας στη διοργάνωση είναι αδύνατη υπό τις παρούσες συνθήκες. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πρόσφατες στρατιωτικές επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, οι οποίες οδήγησαν στον θάνατο του Χαμενεΐ, έχουν προκαλέσει ένταση και ευρύτερη σύγκρουση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

«Με δεδομένο ότι αυτό το καθεστώς δολοφόνησε τον ηγέτη μας, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να συμμετάσχουμε στο Μουντιάλ 2026», ανέφερε ο Ντογιαμαλί. Όπως υποστήριξε, η ασφάλεια των πολιτών και των αθλητών της χώρας δεν μπορεί να διασφαλιστεί, ενώ κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έχουν προκαλέσει σοβαρές συγκρούσεις και απώλειες ζωών στο Ιράν τους τελευταίους μήνες.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μετά από αναφορά του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να δήλωσε πως το Ιράν παραμένει «ευπρόσδεκτο» να αγωνιστεί στο Μουντιάλ του 2026, παρά τη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, η ιρανική πλευρά εμφανίζεται αποφασισμένη να απέχει από τη διοργάνωση, υπογραμμίζοντας ότι οι τρέχουσες πολιτικές και στρατιωτικές συνθήκες δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.

