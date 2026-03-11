Υπουργός Αθλητισμού Ιράν: Η Εθνική ποδοσφαίρου δεν θα παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο Ιρανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε σε συνέντευξη του στην κρατική τηλεόραση ότι η συμμετοχή της χώρας στη διοργάνωση είναι αδύνατη υπό τις παρούσες συνθήκες

Υπουργός Αθλητισμού Ιράν: Η Εθνική ποδοσφαίρου δεν θα παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο
11 Μαρ. 2026 16:52
Pelop News

Η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει επιπτώσεις και στο κομμάτι του αθλητισμού με τον υπουργό Αθλητισμού του Ιράν Αχμάντ Ντογιαμαλί, να δηλώνει για πρώτη φορά επίσημα ότι η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, παρόλο που έχει εξασφαλίσει την πρόκριση της στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί από τα μέσα Ιουνίου έως τα μέσα Ιουλίου σε ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικό, δεν θα συμμετάσχει στο τουρνουά.

Ο Ιρανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε σε συνέντευξη του στην κρατική τηλεόραση ότι η συμμετοχή της χώρας στη διοργάνωση είναι αδύνατη υπό τις παρούσες συνθήκες. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πρόσφατες στρατιωτικές επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, οι οποίες οδήγησαν στον θάνατο του Χαμενεΐ, έχουν προκαλέσει ένταση και ευρύτερη σύγκρουση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

«Με δεδομένο ότι αυτό το καθεστώς δολοφόνησε τον ηγέτη μας, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να συμμετάσχουμε στο Μουντιάλ 2026», ανέφερε ο Ντογιαμαλί. Όπως υποστήριξε, η ασφάλεια των πολιτών και των αθλητών της χώρας δεν μπορεί να διασφαλιστεί, ενώ κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έχουν προκαλέσει σοβαρές συγκρούσεις και απώλειες ζωών στο Ιράν τους τελευταίους μήνες.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μετά από αναφορά του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να δήλωσε πως το Ιράν παραμένει «ευπρόσδεκτο» να αγωνιστεί στο Μουντιάλ του 2026, παρά τη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, η ιρανική πλευρά εμφανίζεται αποφασισμένη να απέχει από τη διοργάνωση, υπογραμμίζοντας ότι οι τρέχουσες πολιτικές και στρατιωτικές συνθήκες δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:55 Το Γυμνάσιο Διακοπτού συμμετείχε σε συνέδριο του Παρισιού, σημαντικές εμπειρίες για τους μαθητές ΦΩΤΟ
18:49 «ΜΠΙΤΣΚΟΜΠΕΡ»: Η νέα ταινία του Αριστοτέλη Μαραγκού καταφτάνει στο Πάνθεον
18:44 Δείτε ποια σειρά αλλάζουν μέρα και ώρα σε «Alpha» και «Open»
18:39 Πλάνα για θρησκευτικό Τουρισμό στη Δ. Ελλάδα, τι συζήτησαν  Καραμανλή-Σακελλαρόπουλος
18:35 Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετικό κλείσιμο για τον Γενικό Δείκτη και μικρά κέρδη
18:30 Πάτρα: Αλλαγές στα φανάρια της Μαιζώνος μετά την πεζοδρόμηση
18:25 Ελβετία: Σκόπιμα η πυρκαγιά στο λεωφορείο που έπιασε φωτιά
18:21 Το βιντεοκλίπ του Ακύλα για το Ferto έφερε χαμό στα social media
18:15 Στη φυλακή η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια
18:08 Μικρή άνοδο στο Χρηματιστήριο, χαμηλός ο τζίρος
18:00 Πάτρα: Εντός καλοκαιριού τα έργα συντήρησης της πλατείας Γεωργίου
17:55 Εργαστήριο αποτίμησης και αξιολόγησης της πιλοτικής δοκιμής του Συστήματος Υποστήριξης Διαχείρισης Προορισμών (DMSS), στο πλαίσιο του έργου LIBECCIO
17:50 Κομβική απόφαση από τον Διεθνή Οργανισμό Ενεργείας, αποδεσμεύει 400 βαρέλια πετρελαίου
17:44 Συναγερμός στον Λευκό Οικο, βαν μπούκαρε στην περίμετρο ασφαλείας
17:38 Ιδέες διακόσμησης για πάρτι με μπαλόνια
17:30 Πάτρα – Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία: Μια λαμπρή ιστορία 190 ετών – Απόψε η εκδήλωση στο Royal
17:23 Σε αυτό νησί εξετάζουν επίθεση οι ΗΠΑ, αν το κάνουν θα υπάρξει κλιμάκωση
17:15 Δείτε σε ποιον γνωστό ηθοποιό του Χόλυγουντ έκαναν έξωση από το σπίτι
17:06 ΝΟΠ: Νίκη επιβίωσης με τον ΝΟ Λάρισας
17:00 Η Πάτρα στο αμυντικό οικοσύστημα – Συνεργασίες για αναβίωση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ