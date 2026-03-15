Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ζωντανός και είναι καλά

Άφησε υπόνοιες πως το Ισραήλ κρύβεται πίσω από τις επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου ώστε να υπονομευτούν οι σχέσεις τους με το Ιράν.

15 Μαρ. 2026 14:28
Pelop News

Τη διαβεβαίωση πως ο νέος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι ζωντανός και «ετοιμοπόλεμος» για τη διακυβέρνηση της χώρας του, έδωσε ο Αμπάς Αραγτσί, σε συνέντευξη του στο Al-Araby Al-Jadeed.

Λίγες ώρες μετά την αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ στις φήμες για το ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε κάποιον ισραηλινό – αμερικανικό βομβαρδισμό, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ξεκαθάρισε πως η υγεία του είναι σε άριστη κατάσταση και διαχειρίζεται πλήρως τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο που μπήκε στην 3η του εβδομάδα.

Ο Αμπάς Αραγτσί ξεκαθάρισε πως το Ιράν δεν έχει επιτεθεί σε κατοικημένες περιοχές αλλά σε βάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ. Άφησε υπόνοιες πως το Ισραήλ κρύβεται πίσω από τις επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου ώστε να υπονομευτούν οι σχέσεις τους με το Ιράν.

Ταυτόχρονα έστειλε σαφές μήνυμα σε Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου πως αν οι ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν βρεθούν στον στόχο των επιθέσεων, τότε η Τεχεράνη θα χτυπήσει εγκαταστάσεις αμερικανικών εταιρειών στη Μέση Ανατολή.

Σχετικά με το τέλος του πολέμου, διαβεβαίωσε πως θα εξαρτηθεί από τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα δοθούν αλλά και με την καταβολή αποζημίωσης.

Τόνισε πως το Ιράν χαιρετίζει οποιαδήποτε πρωτοβουλία οδηγήσει σε ένα δίκαιο τέλος. Διευκρίνισε μάλιστα πως θα ήταν ανεπανόρθωτο λάθος η κατάληψη του νησιού Χαργκ.

Σχετικά με το «μπλόκο» στα Στενά του Ορμούζ, τόνισε πως παραμένουν ανοιχτά για όλους αλλά όχι για τα αμερικανικά πλοία και τους συμμάχους τους. Στο τέλος έδωσε το μήνυμα πως το Ιράν βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ομάν και τις γειτονικές χώρες.

«Ο ηγέτης της επανάστασης είναι σε καλή υγεία και έχει τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης», αναφέρει η ανάρτηση, στο The New Arab. «Το Ισραήλ ενδέχεται να βρίσκεται πίσω από επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων σε αραβικές χώρες, με σκοπό να βλάψει τις σχέσεις με το Ιράν», ανέφερε η ανάρτηση, η οποία συνοψίζει μια συνέντευξη που παραχώρησε ο Αραγτσί.

«Οι Αμερικανοί έχουν κατασκευάσει ένα drone παρόμοιο με το δικό μας Shahed, το οποίο ονομάζεται Lucas, και μέσω του οποίου επιτίθενται σε στόχους σε αραβικές χώρες».

Το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία ανέφεραν ότι δέχθηκαν νέες επιθέσεις αυτό το Σαββατοκύριακο.Το Ιράν είχε ανακοινώσει χθες μελλοντικές επιθέσεις εναντίον, όπως ανέφερε, αμερικανικών στρατιωτικών στόχων σε τρία λιμάνια των ΗΑΕ.

